Источник материала: Ивьевский край

Об этом глава государства заявил сегодня на совещании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет. - Прим. БЕЛТА), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - подчеркнул глава государства.





"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары, - сказал Александр Лукашенко. - При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий".

Во время совещания главе государства было доложено о том, как обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, в том числе с учетом преобразований в отрасли, проведенных около года назад. "Мы в свое время перестроили свой рынок - производство и реализацию. У нас эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет, поэтому мы пошли на договор с ним", - отметил Президент. Он поинтересовался, как инвестор выполняет свои обязательства.







Александр Лукашенко обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы". Александр Лукашенко обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы". Глава государства также поручил подготовиться к обсуждению в будущем вопросов производства и реализации в стране алкогольных товаров.

В ожидании роста доходов от табачной промышленности государство усилит контроль за оборотом ее продукции - Максим Ермолович







В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли. В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли. В бюджет на 2020 год заложен рост доходов от табачной промышленности. "Это должно сопровождаться не ослаблением, а усилением контроля за оборотом этой продукции на внутреннем рынке", - сказал министр. Он отметил достаточно высокую наполняемость бюджета за счет табачной отрасли. "Мы получаем более Br800 млн акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более Br1 млрд 200 млн за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители", - продолжил министр. Учитывая емкость внутреннего рынка, главой государства поставлена задача постепенного увеличения этих доходов. "Речь идет о том, чтобы этот сектор работал исключительно под контролем государства, чтобы в основном за счет отечественных производителей насыщался внутренний рынок табачной продукцией, чтобы была возможность контролировать цены на внутреннем рынке. Это очень бюджетоемкая отрасль, она приносит значительные доходы, - пояснил Максим Ермолович. - От того, насколько эффективно работает этот сектор, насколько хорошо себя чувствует табачная промышленность, сильно зависит бюджет". "Мы поэтапно идем по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик", - отметил министр. Он напомнил, что за наполняемость бюджета отвечает Министерство финансов. "Соответственно, будет усиленный контроль за этим сектором (табачной отраслью. - Прим. БЕЛТА) в следующем году", - добавил он. На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию на 15%, что в свою очередь повлечет незначительное повышение цен на эту продукцию. "При этом мы не создаем каких-либо ценовых шоков, не усиливаем инфляционное давление на экономику страны", - подчеркнул министр.