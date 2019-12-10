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Брискеры всего мира. В Вене презентовали книгу Губенко о Бресте 30-60-х

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В австрийской столице Вене прошла презентация книги Владимира Губенко «Брест моей памяти. 30–60-е годы ХХ века». Организовал ее Венский институт Визенталя Исследований Холокоста.

Брискеры всего мира. В Вене презентовали книгу Губенко о Бресте 30-60-х


История Бреста в рисунках и воспоминаниях Губенко вызвала большой интерес у публики. Мы изучаем историю по учебникам, но у каждого народа есть и историческая память, которая передаётся из поколения в поколение. Сейчас наука признала историческую память как источник информации. Из воспоминаний и рисунков Губенко можно не только узнать о том, как выглядел Брест в середине ХХ века, но и увидеть и почувствовать жизнь города в контексте значимых исторических событий.

Открыл презентацию Лео Левин, внук Губенко. Он рассказал об уникальности подобного рода воспроизведения воспоминаний очевидца практически исчезнувшей жизни города. Участие Лео Левина в издании книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие» дало ему возможность представить картину истории города над Бугом с основания до 1000-летия.

Брискеры всего мира. В Вене презентовали книгу Губенко о Бресте 30-60-х


Брест для австрийской публики не является незнакомым географическим названием. Многие знают город над Бугом как пограничный город, ассоциируют его с Брестским миром, крепостью. Но обнаружились и другие связи, которые делают его узнаваемым: династия раввинов Соловейчиков сделала Брест известным всему миру. При них Брест был духовным центром иудейского населения всей Восточной Европы. Их последователи, ученики живут во многих странах мира и, независимо от гражданства, называют себя брискерами, то есть брестчанами.

На презентации выступала автор книги о Малом Тростенце Вальтрауд Бартон. Она поделилась своими впечатлениями от посещений Беларуси в составе австрийских правительственных делегаций, возглавляемых президентом и канцлером Австрии.
Есть разные способы сохранения памяти, но цель этого одна: не разорвать связь между прошлым и современностью. Австрийское правительство поддерживает много проектов, связанных с трагическими событиями, происходившими в стране в середине ХХ века.

Один из этих проектов — увековечивание памяти почти 10 тысяч австрийских евреев, расстрелянных в Малом Тростенце. В мае следующего года большая австрийская делегация планирует проехать по городам Беларуси. В маршрут включено и посещение Бреста, а также Барановичей, где находится место казни сотен венских евреев.

На презентации присутствовал старший советник по политическим и гуманитарным вопросам белорусско-австрийского сотрудничества при посольстве Беларуси в Австрии Андрей Ярошкин. В связи с недавним официальным визитом Президента Беларуси в Вену и возросшим интересом к Беларуси он предложил организовать в Вене выставку рисунков Губенко с рассказом, чем и как живёт сегодня Брест.

Память — залог счастливого и мудрого будущего. Прошлое исчезнет, если к нему не обращаться. Вольно или невольно, в силу различных обстоятельств, стремительного развития технического прогресса мы легко можем лишиться своей идентичности, своих корней, если будем забывать то, что было до нас. Сохранить историческую память — наша прямая обязанность.

 
Теги: Брест
 
 
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