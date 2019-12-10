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Депутаты планируют вернуться к вопросам корректировки Налогового кодекса. Об этом сообщила депутат Людмила Нижевич, передает корреспондент БЕЛТА.





Людмила Нижевич выдвинута на должность председателя комиссии по бюджету и финансам. "В период работы седьмого созыва нам придется вернуться с учетом уже правоприменительной практики к вопросам корректировки Налогового кодекса. Проведена большая работа, но необходимости идти вперед и в плане развития предпринимательства придется совершенствовать налоговую базу, и нам предстоит в этом направлении еще раз серьезно поработать", - сказала она.

Депутат отметила, что предстоит серьезная работа по совершенствованию банковского законодательства. Прежде всего по укреплению безопасности и устойчивости банковской системы, созданию новых продуктов и услуг.

По словам Людмилы Нижевич, парламентариям предстоит вернуться к рассмотрению вопросов корректировки бюджетного законодательства, законодательства в области бухгалтерского учета, аудита, развития рынка ценных бумаг и страховых услуг. "Уверена, что тот рациональный механизм, который сегодня существует в парламенте, и преемственность позволят нам с учетом знания дел на местах и нормативно-правовой базы в дальнейшем эффективно работать и создавать законы, востребованные в экономике", - добавила депутат.