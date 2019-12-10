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Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В начале декабря Франция с почестями проводила в последний путь 13 военнослужащих французского Иностранного легиона, погибших во время военной операции в Мали. В их числе – уроженец Барановичей 43-летний Андрей Жук. Он стал героем Франции посмертно.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук во время службы в МВД и Иностранном Легионе

Профессиональные военные из французского Иностранного легиона погибли 25 ноября во время боевой операции в Западной Африке. По официальной версии, столкнулись два боевых вертолета. В одном из них был Андрей Жук.

На торжественной церемонии прощания 2 декабря присутствовал президент Франции Эммануэль МакронОн вспомнил каждого из погибших военных. Об уроженце Барановичей Макрон сказал, что Андрей Жук «прошел образцовый воинский путь» и «полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости. Память о французе – не по крови, унаследованной от предков, а по пролитой им крови».

Фанат боевиков

Андрей Жук родился 22 июня 1976 года в Барановичах. Жил с родителями и сестрой в Северном микрорайоне. До девятого класса учился в средней школе №19, потом – в колледже легкой промышленности.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук в детстве. Фото: архив семьи Жук

– Он хорошо учился, никогда не был замечен ни в каких сомнительных компаниях. В школе был эдаким маленьким старичком в хорошем смысле. Уже тогда чувствовалась в нем какая-то уверенность и то, что человек идет к своей цели, – вспоминает Елена Наливайко, сидевшая с ним за одной партой.

По словам одноклассников, в школе Андрей отлично рисовал, хотя его этому никто не учил. Любил физкультуру, был в хорошей физической форме. А еще он был фанатом боевиков. Фильм о французском Иностранном легионе был одним из любимых.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук с мамой Зоей Петровной. Фото: архив семьи Жук

– В конце 80-х только начали появляться различные зарубежные боевики. Возможности смотреть их дома не было, поэтому мы с Андреем ходили в популярные тогда видеосалоны. Его очень привлекала тема восточных единоборств, ниндзя. А самым любимым фильмом была «Самоволка», в котором герой Жан-Клода Ван Дамма служил во французском Иностранном легионе. Не знаю, повлиял ли как-то этот фильм на него, но, когда я узнал, что он пошел туда служить, почему-то сразу об этом вспомнил, – рассказывает его школьный друг Игорь Шестак.

Свой первый контракт на службу во французском Иностранном легионе Андрей Жук подписал в январе 2008 года. С отличием прошел боевую подготовку и в июне того же года поступил на службу во 2-й инженерный полк. В феврале 2010 года получил звание капрала, а в 2011 году дослужился до унтер-офицера. В 2016 году он прошел отбор для службы в горнострелковых специальных подразделениях и, пройдя годовую спецподготовку, пошел служить в элитное подразделение 27-й горнострелковой бригады. В 2018 году ему было присвоено звание старшего сержанта. Андрей Жук участвовал в военных спецоперациях за рубежом. Был награжден бронзовым крестом «За воинскую доблесть» и несколькими медалями.

Из милиции – в легион

После школы и колледжа Андрей Жук окончил Академию МВД, лет пять прослужил в органах внутренних дел в Барановичах: сначала в патрульно-постовой службе, потом «опером» в отделе уголовного розыска.


– Служил добросовестно, старательным был. Ответственный, спокойный, умный парень. И как человек был хороший, – так охарактеризовал бывшего сотрудника Сергей Басалай, руководивший некогда ротой полка патрульно-постовой службы милиции УВД Брестского облисполкома.

Однако работа в милиции Андрею не очень нравилась.

– Мы учили его относиться к людям с добром, а в милиции, сами знаете, как бывало. Он был мягким, впечатлительным, с его характером было тяжело, поэтому он принял решение уйти из милиции, – вспоминает Зоя Петровна, мама Андрея.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук в годы службы в белорусской милиции. Фото: архив семьи Жук

Найти хорошую работу в Барановичах было непросто. Платили копейки, за которые нужно было жить и содержать семью.
В какой-то момент Андрей решил стать легионером, тем более, говорят его школьные товарищи, об этом он мечтал еще ребенком.

– Андрей рассказывал, что его не с первого раза туда взяли. Но мечтал об этом всю жизнь. Он хотел стать героем. И в конце концов он им стал, – говорит Игорь Шестак.

На службу во французский Иностранный легион Андрей Жук поступил в 2008 году.

– Мы, конечно, были против. Отговаривали его. Но он если ставил себе цель, то шел к ней, – вспоминает мама Андрея.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук (слева) и его школьный друг Игорь Шестак. Барановичи, 2015 год. Фото: архив Игоря Шестака

О своей службе ни родным, ни одноклассникам он особенно не рассказывал.

– В последний раз мы с Андреем виделись года четыре назад. Он рассказывал только, что все очень серьезно и что он в любой момент и в любой точке мира мог погибнуть, – вспоминает Игорь Морозов, одноклассник Андрея.

«Ждем, когда приедет Андрей наш»

Гибель Андрея Жука стала потрясением для всех, кто его знал.


– О том, что случилось, мне написала одноклассница в социальных сетях. Это был удар, – говорит Игорь Морозов.

Зоя Петровна рассказывает, что накануне трагедии было особенно неспокойно за сына.

– Было предчувствие. Сны плохие снились. Но кто хочет думать о худшем? – плачет мама Андрея. – Еще когда он в милиции служил, я переживала за него. А тут он и в Афганистане был, там же в бирюльки не играют. Но он нас берег, успокаивал, звонил каждую неделю, даже если куда-то его отправляли. И всегда был спокойный, в настроении, хотя кто знает, что там на самом деле было.

Андрей каждый год приезжал в Беларусь. Он любил Барановичи и очень скучал по родине, по родителям, по детям: в Барановичах у него остались два сына от первого брака, еще двое сыновей у него родились во Франции.

Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем рассказали знакомые и родственники

Андрей Жук с мамой Зоей Петровной во время ее приезда во Францию. Фото: архив семьи Жук

– Он интересовался новостями, всегда спрашивал, как родственники поживают, волновался за всех. Очень любил своих сыновей, которые остались в Барановичах. Добродушный был и очень порядочный человек, – говорит мама Андрея Жука.

Буквально три месяца назад родители встречали сына живого и здорового в Барановичах. А в декабре полетели во Францию проводить его в последний путь.

– Мы были там три дня. Все было организовано на высшем уровне, президент приезжал, было много людей. Было очень красиво, я такого никогда не видела. И лучше этого никому никогда не видеть, – вытирает слезы Зоя Петровна. – Нам рассказывали, как все произошло, объясняли, что это их работа, что они подписали контракт. Но мне как маме было очень больно, я плакала и плакала.

Андрей Жук посмертно удостоен высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. Его тело кремировали. Часть праха осталась во Франции, часть по желанию родителей в скором времени доставят для захоронения на родину.

– Командование занимается оформлением необходимых документов. Сейчас ждем, когда привезут урну с прахом, чтобы похоронить здесь, в Беларуси. Самое сложное теперь – ждать, – говорит Зоя Петровна.

Что такое Иностранный легион?

Французский Иностранный легион – это войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции. Он был создан почти 190 лет назад. Комплектуется это воинское соединение в основном за счет иностранцев. Тем не менее служба в легионе не считается наемничеством, так как легионеры выполняют только те задачи, которые ставят перед ними власти Франции. Легион используют не для ведения военных действий, а для их предотвращения под эгидой различных международных организаций – ООН, НАТО. На службу в Иностранный легион берут мужчин в возрасте от 17 до 40 лет. Вербовочные пункты в девяти городах страны работают круглосуточно. Первый контракт заключается на пять лет. Через три года службы легионер вправе запросить французское гражданство, наличие которого обязательно для того, чтобы продвинуться по службе и стать офицером. Отбор в легион строгий: все новобранцы проходят медосмотр и несколько тестов, от физподготовки до мотивационного собеседования. Прошедшие все этапы отбора отправляются на учебу. При желании легионер может полностью сменить имя, дату и место рождения. Но жениться он может только восстановив свою настоящую личность и дослужившись до ефрейтора или сержанта.
Каждый легионер находится на полном довольствии государства, а также получает зарплату, которая варьируется в зависимости от должности, выслуги и т.п.

 
Теги: Новости
 
 
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