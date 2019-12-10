Источник материала: Виртуальный Брест

Эта ель, в отличие от прошлогодней, будет на два метра выше. Второе отличие — она спасет от вырубки полторы сотни натуральных молодых елочек.

Бреста" alt="Три дня будут собирать новую ёлку на главной площади Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576060824412473.jpg" style="height: 500px; width: 750px;">



Монтаж начался 10 декабря и продлится три дня. В первый день будет установлен первый ярус ёлки. На второй будут уложены бетонные блоки, которые обеспечат устойчивость на случай даже сильного ветра. Внутри по кругу будут уложены 24 фундаментных блока общим весом около 24 тонн.

Общая высота будет 24 метра.

































Торжественное открытие главной ёлки Бреста состоится 21 декабря.

Использование искусственных елей становится все более популярным у брестчан, с каждым годом в продаже расширяется их ассортимент, а конкуренция сдерживает рост цен. К тому же экологическая повестка дня становится более актуальной. Вместе с тем в Бресте будут организованы «Ёлочные базары», на которых можно будет приобрести натуральные ёлочки и сосенки.

Решением Брестского горисполкома определены время и места их проведения.

С 20 по 31 декабря продажи будут проводиться по следующим адресам: ул. Гоголя, пересечение с ул. Куйбышева, ул. Кобринская, 53, пр. Машерова, 17, ул. Волгоградская, 19, ул. Пушкинская, у входа на рынок, ш. Варшавское, 1, бул. Космонавтов, пересечение с ул. Гоголя, ул. Радужная, пересечение с ул. Красногвардейской, ул. Суворова, 104, пересечение с ул. Волгоградской, ул. Сябровская, 61/1, аллея ул. Гоголя, пересечение с ул. Советской, ул. Московская, 328.

Продажи будут вести государственные, коммунальные и частные предприятия.

С 26 по 31 декабря к перечисленным местам продаж прибавятся ул. Московская, 273А, ул. Адамковская, 44А, пр. Партизанский, 17 и ул. Московская, 329.