В результате ДТП с участием нетрезвого водителя в Лунинце пострадал велосипедист

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 4 декабря 2019 года, примерно в 7 часов 45 минут 56-летний житель Лунинца двигался на автомобиле Nissan по улице Октябрьской в агрогородке Вулька-1 Лунинецкого района в сторону Лунинца.





В указанное время водитель совершил наезд на 64-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедисту причинены тяжкие телесные повреждения. Проведенным освидетельствованием установлено наличие в выдыхаемом подозреваемым воздухе алкоголя в концентрации 2,4 промилле.

В отношении водителя Nissan Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи проводят неотложные следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк