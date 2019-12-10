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В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода Андрея Слижа

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал на 45 базовых величин (1147,5 рубля) противника аккумуляторного завода Андрея Слижа.

В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода Андрея Слижа

Андрэй Шарэнда і Андрэй Сліж, фото - spring96.org

Административное дело было заведено по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

Как сообщил БелаПАН присутствовавший на заседании правозащитник Владимир Величкин, Слижа судили за участие в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты Палаты представителей активистки «Европейской Беларуси» Полины Шaрендo-Панасюк, который состоялся 25 октября на улице Советской в Бресте. Слиж и еще один противник аккумуляторного завода Александр Марачевский раздавали на этом пикете информационные материалы с логотипом «Стоп завод» о вредном воздействии свинца на организм человека, так как в предвыборной программе Шaрендo-Панасюк было требование закрыть аккумуляторный завод под Брестом.

«Суд неправомерно посчитал этот пикет незаконным. Шарендо-Панасюк 24 октября была лишена регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Западного округа № 1. Но это решение Шарендо-Панасюк обжаловала и до рассмотрения жалобы оставалась в статусе кандидата в депутаты, — отметил правозащитник. — Сегодняшний суд, я считаю, — месть властей. Они испугались, что у Шарендо-Панасюк были хорошие шансы на победу в своем округе. Заодно власти начали снова давить на противников аккумуляторного завода, которые продолжают добиваться окончательного закрытия этого опасного для здоровья людей предприятия».

Правозащитник сообщил, что 12 декабря за участие в этом пикете будут судить Александра Марачевского. В его отношении составлен протокол также по ч. 3 ст. 23.34 КоАП.

 
Теги: Брест
 
 
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