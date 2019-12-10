Электронные «жировки»: своевременно, удобно, надежно

Источник материала: Маяк Преднепровья

Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство активно предлагает населению воспользоваться удобным и эффективным способом получения извещений за оказываемые им услуги на электронную почту.





Такая возможность, кстати, появилась у граждан еще несколько лет назад. Но если с бумажными квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг знаком каждый пользователь, то переходить на новый сервис услуг владельцы домов и квартир, другие плательщики не спешат. Все привыкли, что жировки «падают» в почтовые ящики примерно в середине месяца и в них отражена подробная информация о капитальном ремонте, о том, сколько нужно заплатить за подогрев воды, обращение с твердо-коммунальными услугами и другие услуги. Но прогресс не стоит на месте — интернет все больше и больше входит в нашу жизнь, так что с бумажными носителями в обозримом будущем можно попрощаться. И это во многом упростит жизнь каждого жителя.

— Плюсы новой предоставляемой возможности очевидны, — комментирует ситуацию начальник расчетно-кассового центра УКП «Жилкомхоз» Алеся Дюрова. — Потребителям не придется заглядывать в почтовый ящик, чтобы получить квитанцию. Будут исключены случаи утери такого документа, да и «жировка» не попадет случайно, как иногда бывает, в руки соседу. Защита личных данных гарантирована. А сейчас к тому же с запуском личного кабинета пользователя в системе ЕРИП у белорусов появилась возможность просматривать в режиме онлайн детализированные платежи за оказываемые жилищно-коммунальные услуги, как за последний месяц, так и за более ранний период. Здесь же можно увидеть не только детальную расшифровку потребленных жилищно-коммунальных услуг, но также общедомовой расход потребления воды, теплоснабжения, которые расписаны в привычных бумажных извещениях.

Что и говорить, электронный вид квитанций — практичный и удобный способ их получения. Рассылка таких извещений производится на ваш электронный адрес автоматически, после окончания начислений за отчетный период. А это значит, что в случае необходимости не надо будет искать в дальнейшем случайно затерявшуюся бумажную «жировку». Она сохранится в персональном компьютере. Да и экономия бумаги, времени очевидны. Ведь тонны бумаги расходуются на печатание нынешних квитанций. Да и самим коммунальникам новый сервис позволит значительно облегчить труд.

Начальник РКЦ Алеся Дюрова еще более конкретна в своих суждениях. По ее словам, в нашем районе в настоящее время действуют 18 тысяч лицевых счетов и на оформление квитанций, их доставку пользователям уходит несколько дней. К тому же, ежемесячно на печатание квитанций для уплаты за оказанные услуги расходуется 40 увесистых пачек бумаги. В итоге затрачивается полный рабочий день на то, чтобы распечатать квитанции, еще один день, чтобы их отсортировать и разложить, 2-3 дня нужно, чтобы разнести «жировки» по городу, своевременно доставить их адресатам в сельскую местность.

Для пущей убедительности моя собеседница приводит некоторые примеры. В РКЦ обратилась Аксана Гавриленко, проживающая по улице Красноармейской в Быхове вместе с дочерью. Но сейчас дочь временно отсутствует, она на учебе. Вот владелица квартиры и принесла справку, чтобы ей сделали перерасчет за услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами.

До сих пор ей приходили бумажные квитанции. Но узнав от специалиста по коммунальным расчетам Ольги Мурзиной, что отныне можно получать «жировку» на электронную почту, соглашается с тем, что такая услуга теперь стала более удобной для граждан. Специалист предлагает написать заявление с просьбой о переводе на получение электронных «жировок», с указанием адреса электронной почты, куда и будут приходить квитанции за ЖКУ.

Теперь можно не выходя из дома оформить новую услугу. Для этого достаточно прислать заявление на электронную почту РКЦ pasp.byhov@tut.by.

А вот Оксана Ковалева принесла в РКЦ целую кипу квитанций, говорит это за весь год. По просьбе своей знакомой хочет узнать, откуда возникла у нее задолженность за ЖКУ. Но для уточнения и сверки бумажные носители специалисту совсем не нужны. Быстрым нажатием кнопок клавиатуры на мониторе возникает вся необходимая информация по оплате данного лицевого счета. Специалист тут же разбирается, в чем дело и дает нужные пояснения заявителю. Правда, женщина еще не пользуется новыми технологиями, говорит, что у нее дома интернет есть, да вот электронная почта пока еще не создана. И не знает, что для создания электронной почты уйдет всего лишь несколько минут. Просто нужно решиться на отказ от бумажных «жировок».

Так, например, сделала техник Быховского РЭС Татьяна Рудкова, проживающая в частном секторе по улице Никитинской райцентра. Вот уже второй месяц она пользуется новой электронной технологией и нисколько не жалеет. Ей на электронную почту своевременно приходят извещения о размере платы за ЖКУ. Причем приходят в первой декаде месяца, а это раньше, чем досель приходили бумажные документы, брошенные в почтовый ящик. Говорит, неудобств никаких не испытывает. Да и родителям, проживающим в агрогородке Неряж, бумажная квитанция теперь не нужна, все оплачивает дочь через интернет-банкинг.

У пользователей, которые еще не перешли на новый сервис, теперь нет необходимости складировать и хранить бумажные «жировки». Тем более, сейчас ЕРИП предлагает улучшенную альтернативу — Личный кабинет, у которого ряд преимуществ: сервис предоставляется абсолютно бесплатно, а главное доступен всем жителям и имеет расширенные функциональные возможности.

Лика КОРОЛЁВА.