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Безопасность детей - наше будущее

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско провёл очередную встречу безопасности. В этот раз его слушателями и собеседниками стали снова педагогические работники ГУО «Петковичский УПК»

На встрече речь в очередной раз шла о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, как в быту, так и на рабочем месте. Особое внимание было акцентировано на предупреждении детской гибели и профилактике детского травматизма, ведь школа, это то местогде ребята проводят большую часть своего времени.

Рассказал главный спасатель Дзержинщины и о том, к чему может привести наша безответственность. Кроме того, Максим Валерьевич напомнил и о том, как уберечь свою жизнь и жизни близких от чрезвычайных ситуаций, как правильно установить и эксплуатировать автономный пожарный извещатель. Не остался без внимания вопрос действий персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации: присутствующие вспомнили номера служб спасения, алгоритм действия в случае пожара, правила пользования первичными средствами тушения пожара.

В конце выступления все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить на память от гостей тематические буклеты. А тем, кто пожелает узнать больше о безопасности, Максим Валерьевич рекомендовал обращаться за помощью к мобильному приложению «МЧС Беларуси: помощь рядом» и обязательно порекомендовать установить его всем учащимся, ведь безопасность детей – это наше будущее.



 
 
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Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско провёл очередную встречу безопасности. В этот раз...
 
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