Девальвация продолжается: рубль подешевел до минимума за 8 месяцев

Сегодня подорожали сразу все основные валюты: доллар, евро и российский рубль, который оказался на максимуме за 1 год и 8 месяцев. Значение валютной корзины выросло на 0,11%, а с начала месяца уже на 0,82%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0009 BYN до 2,1143 BYN/USD. За последние пять дней курс доллара менялся очень незначительно — среднее изменение составило лишь -0,0008 BYN.





С начала декабря американская валюта подорожала на 0,0057 BYN. Это в 10 раз меньше, чем получилось по итогам ноября.





Кус евро вырос на 0,0048 BYN до 2,3436 BYN/EUR.





Напомним, что в минувшую пятницу евро подорожал до максимума почти за полгода. На текущий момент его курс находится всего на 0,0043 BYN ниже того значения.





Курс российского рубля увеличился на 0,0039 BYN до 3,3269 BYN/100 RUB. Это максимальное значение с 9 апреля 2018 года (чуть более 20 месяцев).





За последние семь торговых сессий курс российской валюты подскочил на 0,0502 BYN. За это время он дешевел лишь однажды и всего на 0,0001 BYN.









Центробанк России

Официальные курсы ЦБРФ на завтра:





доллар подешевел на 1 копейку до 63,5653 RUB/USD — минимум за 35 дней с 6 ноября 2019;





евро подорожал на 7 копеек до 70,4558 RUB/EUR и покинул минимум за 15 дней.