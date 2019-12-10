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«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

11.12.2019 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента?

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Были слёзы, да. Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий.

Вадим Щеглов:
Если бы Вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?

Олег Суконко:
Хирургия.

Вадим Щеглов:
Сколько часов в день Вы спите?

Олег Суконко:
Ну, 6 часов сплю.

Вадим Щеглов:
На войне все средства хороши?

Олег Суконко:
Нет. У меня есть принципы.

Вадим Щеглов:
Вы верите в жизнь после смерти?

«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Олег Суконко:
Сомневаюсь.

Вадим Щеглов:
Можно ли купить здоровье за деньги?

Олег Суконко:
Вот это нельзя!

Вадим Щеглов:
Ваше самое яркое воспоминание?

Олег Суконко:
Детство.

Вадим Щеглов:
Кого или чего Вам особенно не хватает?

Олег Суконко:
Не хватает жены.

Вадим Щеглов:
Где бы Вам хотелось оказаться в эту самую минуту?

Олег Суконко:
На Канарах!

Вадим Щеглов:
Что для Вас – высшее счастье?

Олег Суконко:
Когда выздоравливает больной.

Люди в материале: Олег Суконко
 
 
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Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента? Олег Суконко,...
 
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