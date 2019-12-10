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«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
Вадим Щеглов:
Олег Суконко:
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«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента? Олег Суконко,...
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