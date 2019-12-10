«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента?

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Были слёзы, да. Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий.

Вадим Щеглов:

Если бы Вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?

Олег Суконко:

Хирургия.

Вадим Щеглов:

Сколько часов в день Вы спите?

Олег Суконко:

Ну, 6 часов сплю.

Вадим Щеглов:

На войне все средства хороши? Олег Суконко:

Нет. У меня есть принципы.

Вадим Щеглов:

Вы верите в жизнь после смерти?





Олег Суконко:

Сомневаюсь.

Вадим Щеглов:

Можно ли купить здоровье за деньги?

Олег Суконко:

Вот это нельзя!

Вадим Щеглов:

Ваше самое яркое воспоминание?

Олег Суконко:

Детство.

Вадим Щеглов:

Кого или чего Вам особенно не хватает? Олег Суконко:

Не хватает жены.

Вадим Щеглов:

Где бы Вам хотелось оказаться в эту самую минуту?

Олег Суконко:

На Канарах!

Вадим Щеглов:

Что для Вас – высшее счастье?

Олег Суконко:

Когда выздоравливает больной.