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В Беларуси стартовала новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети»

11.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Беларуси стартовала новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В Беларуси 9 декабря стартовала новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети», которая продлится до 10 января. Центральное событие акции — новогодний праздник во Дворце Республики в Минске. В нем примут участие 2370 детей из всех регионов страны.

В прошлом году на подарки и материальную помощь было перечислено более Br1,5 млн. Самыми активными спонсорами стали Белорусский детский фонд, Белорусский союз женщин, БЖД, Беларусбанк, «Евроопт».  В акции были задействованы более 230 тыс. детей.

О своем желании поучаствовать в акции этого года заявили уже около 100 организаций.

В Витебской области в дни проведения акции запланированы сотни мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях образования региона. Почетными гостями во многих социальных приютах, интернатных учреждениях, детских домах семейного типа в эти дни станут представители исполнительных и распорядительных органов власти, общественных организаций, спонсоры и волонтеры. Главная цель акции — не оставить без внимания ни одного ребенка.

В Витебске губернаторская елка соберет 950 детей со всех городов и районов области. Традиционный областной благотворительный праздник состоится 27 декабря и соберет в концертном зале «Витебск» ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Это дети, ставшие победителями и лауреатами различных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты. Каждый из них в этот день наряду с самыми теплыми поздравлениями от руководства области получит сладкий подарок и яркие впечатления от новогоднего предста­вления.

Откроет же череду крупных зимних праздников в областном центре 16 декабря новогодний бал для учащейся и студенче­ской молодежи, приглашения на который получили 200 юношей и девушек. Во время мероприятия за различные достижения лучшие из них будут отмечены наградами. Отдельное внимание в эти дни будет уделено и детям с особенностями психофизического развития. Добрая новогодняя сказка соберет 120 таких ребят 24 декабря в Витебском областном дворце детей и молодежи.

Кроме того, к благотворительному марафону подключились различные общественные молодежные организации. Так, БРСМ и БРПО в Витебской области дали старт акции «Чудеса на Рождество». Традиционно благотворительный проект Союза молодежи и пио­нерской организации, символом которого стали красные рукавички, стартовал 5 декабря — в Международный день волонтеров.

В этом году старт акции на Витебщине был дан в Новополоцке на городском форуме волонтеров «Насустрач з дабром». К слову, волонтеры во всех регионах области подготовят подарки, которые вручат во время встреч с воспитанниками детских домов, школ-интернатов, приютов для детей сирот и детей-инвалидов.

 Главная задача республикан­ской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» — окружить в новогодние и рождественские дни теплом детей и одиноких пожилых людей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  В Беларуси 9 декабря стартовала новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети», которая продлится до 10 января. Центральное событие акции —...
 
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