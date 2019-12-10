Минэкономики позвало польский бизнес в Совет по иностранным инвестициям

Источник материала: Ежедневник





Министерство экономики пригласило польский бизнес войти в состав Совета по иностранным инвестициям при президенте Беларуси, заявил замминистра экономики Дмитрий Матусевич на XI Форуме польских инвесторов.

«Сейчас обновляется состав президентского Совета по иностранным инвестициям. Мы просим официально представителей Польши: предоставьте нам кандидатуру. Это будет узкий круг лиц, которые будут выходить с предложениями на очень высокий уровень вплоть до президента», – сказал Дмитрий Матусевич, пишет reform.by .

По его словам, Польшу в совете может представлять бизнесмен, который приходит на беларусский рынок, либо уже имеющий бизнес в нашей стране и пользующийся авторитетом в деловых кругах.

Также он отметил, что Минэкономики готовит обновленную концепцию развития предпринимательства. В ней планируется учесть опыт Польши и перенести на белорусскую почву некоторые польские решения в этой сфере.