Опыт побратимства безграничен

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дубровенский район, являясь приграничьем с Российской Федерацией, давно тесно сотрудничает со Смоленщиной, особенно Краснинским районом. Между администрациями Дубровенского и Краснинского районов заключен договор о сотрудничестве в области сельского хозяйства, экономики, торговли, образования, спорта и культуры. На уровне глав районов проходят мероприятия в рамках Дня единения народов Беларуси и России, Дня Победы, Дня Независимости и других праздников.

В последние годы активно развиваются дружеские отношения между Дубровенским районом и г.Мамадыш Республики Татарстан.

В 2018 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Общественной организацией «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» и Дубровенским райисполкомом реализовывался проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее». Одним из основных мероприятий стал международный автопробег и передвижная выставка «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти», по результатам которых был издан атлас.

Наиболее тесным является сотрудничество в области культуры и спорта.

Так, творческие коллективы «Вдохновение» и «Родники» Краснинского района постоянные гости Международного фестиваля «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». Через наш район пролегал маршрут экологической экспедиции (туристического сплава на плоту по р.Днепр) «Светлая душа — чистая вода», который возглавлял руководитель районной клубной сети Краснинского района Алексей Васькин. Коллективы ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» принимают активное участие в мероприятиях, которые посвящены знаковым событиям в жизни Смоленщины. Традиционно летом соседи из Краснинского района приглашают нас в гости на День города. Важным событием, которое также проходит на российской земле, является фестиваль под названием «Дружба без границ».







Наши спортсмены приглашают краснинцев на турнир по футболу имени Н.Т.Кабуша и турнир по волейболу имени А. Никандровой. А на территории Краснинского района проходит турнир по футболу им.В.Ф.Меженцева и по волейболу им. А.Н.Малихова. Все эти события находят отражение в публикациях районного газеты «Дняпроўская праўда».

Многие из материалов были предоставлены редактору журнала «Смоленск» Владимиру Кореневу, который работал над созданием книги «Побратимы без границ. История будущего», презентация которой состоялась недавно в г.Смоленск.

За время подготовки издания эксперты национально-культурной автономии города Смоленска посетили многие районы Витебской области Республики Беларусь и Смоленской области Российской Федерации. Они встречались со школьниками, работниками коммунальных служб, производственных коллективов, учреждений здравоохранения и культуры. И повсюду убеждались в силе народной дипломатии, в глубоких корнях побратимских отношений между братьями — белорусами и россиянами.

Опыт побратимских отношений нашел широкое освещение в книге журналиста Владимира Коренева. На презентацию книги собрались активисты национально-культурных автономий, входящих в Национальный конгресс Смоленской области и школьники

Присутствующие отмечали важность освещения темы побратимства в средствах массовой информации и в книгах. Участники презентации выразили пожелание, чтобы творческий коллектив продолжил работу над новой книгой, потому что опыт побратимства поистине безграничен.

Когда верстался номер, стало известно, что делегация Смоленской области, направляясь на презентацию книги в город Толочин, посетила Дубровенщину.

Два экземпляра книги «Побратимы без границ. История будущего» были вручены Анатолию Лукашову и Елене Тихоновой (на снимке).

Приятно отметить, что в книге много места отведено теме развития дружественных отношений Дубровенского района и Смоленщины, теме сохранения подвига советских солдат и офицеров. Много в книге фотоснимков, отражающих совместные акции и мероприятия.

Презентацию книги на Дубровенщине запланировано провести в ближайшее время. И это станет еще одной страницей в написании летописи побратимства белорусов и россиян.