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В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

11.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Эффективная работа начинается с хорошего инструмента. Именно поэтому профессионалы по всему миру выбирают продукцию компании «STIHL» как эталон качества, надёжности и комфорта. С недавних пор легендарная техника стала доступна для кобринчан – в д. Большие Лепесы по ул. Ленина, 5 открылся большой фирменный магазин ТМ «STIHL».

В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

– В нашем магазине представлен широкий ассортимент бензопил, газонокосилок, мотокос, кусторезов, а также расходных материалов и запасных частей, – рассказывает директор ООО «КВАЛИМБЕЛ» Александр Климашевич.– Наша компания, которая представляет собой сеть магазинов и сервисный центр «Брест-Моторс», является официальным дилером торговой марки «STIHL» на территории г. Бреста и Брестской области.


В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

Уже более 85 лет «STIHL» является признанным мировым лидером в производстве садово-парковой техники, а также инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. Превосходные характеристики и легендарная надежность сделали инструменты «STIHL» эталоном качества, а бензиновые цепные пилы «STIHL» стали продукцией №1 во всем мире.


В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

Выбор в магазине «Брест-Моторс» действительно впечатляет. Здесь представлены мотоблоки, культиваторы, компрессоры, моторы, генераторы, сварочные аппараты, мотопомпы и электроинструмент мировых производителей («Bosch», «Honda», «Rato» и др.) Отдельный стеллаж занимает аккумуляторный инструмент. Это новое направление в садово-парковой технике, которое набирает все большую популярность. Разнообразный ассортимент включает в себя не только самые популярные бытовые модели, но и редкие профессиональные модификации.

Любой образец техники «STIHL» стоит своих денег и в фирменном магазине всегда идут навстречу клиентам.


В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

Есть возможность оформить товар в рассрочку до 12 месяцев без процентов и переплат. Магазин принимает к оплате различные карты рассрочки. Есть желание растянуть платёж на более длительный срок? К услугам покупателя кредит до 4 лет, который позволяет оформить товар без первоначального взноса и вносить небольшие ежемесячные платежи.

Больше не нужно переживать за качество: при покупке продукции «STIHL» у официального дилера риск купить подделку исключен полностью. И ещё один приятный момент: крупнейший склад запчастей (более 3000 наименований) и собственный сервисный центр решают любые вопросы с последующим обслуживанием.


В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

Консультанты магазина грамотно и максимально точно подберут технику под любые индивидуальные потребности, чтобы покупатель остался доволен покупкой и порекомендовал магазин своим друзьям и знакомым. Ведь, в соответствии с профессиональным кредо, к каждому клиенту здесь индивидуальный подход.


В Кобрине открылся фирменный магазин ТМ «STIHL».

Заинтересовались? Тогда приходите в фирменный магазин «STIHL» по адресу: д. Большие Лепесы, ул. Ленина, 5 (здание магазина «Родны Кут») или обращайтесь по телефонам: +375(33)904-55-55, 8(0162)6-25-15.

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте www.brestmotors.by.

ООО «КВАЛИМБЕЛ» приглашает к сотрудничеству сервисные центры, фермерские хозяйства, усадьбы, ЛПХ и другие компании.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото Дмитрий БЕЛОВ:

Ассортимент бензопил демонстрирует директор ООО «КВАЛИМБЕЛ» Александр Климашевич;

В торговом зале нового магазина

(ООО «КВАЛИМБЕЛ» УНП 291349199)

 
Теги: Брест
 
 
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