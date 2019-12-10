Голодные дикие кабаны пришли к рыбакам и украли улов: видео из России

Источник материала: Tut.by

В Ленинградской области России мужчины на зимней рыбалке повстречались с целым стадом диких кабанов. Животных было не меньше десятка — они вышли к людям и вели себя вполне мирно. Правда, рыбака пришлось поделиться с кабанами своим уловом. Происходящее сняли на видео.

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