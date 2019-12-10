Количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины выросло почти вдвое

Источник материала: Вороновская газета





За девять месяцев 2018 года количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины составило 4,5 миллиона. За этот же период 2019 года — 9 миллионов. Показатель вырос почти в два раза. Также в среднем в 1,5 раза увеличилось количество подписчиков на площадках изданий в социальных медиа. Удается удерживать и печатные тиражи, несмотря на тенденцию переориентации читателя на получение новостей из интернет-ресурсов. Об этом рассказал заместитель председателя облисполкома, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович во время семинара для региональных СМИ области.





— Главный вектор развития региональных СМИ области — интеграция науки, образования и реальной практики, — отметил Виктор Лискович. — У прессы есть также свой стиль взаимодействия с органами власти.

В качестве примера можно привести работу инновационного медийного кластера, в рамках которого районные средства массовой информации могут активно работать во взаимодействии с научным сообществом ГрГУ имени Янки Купалы, облисполкомом — общаться, обмениваться опытом и находить новые форматы для эффективной работы. Этот опыт, по мнению экспертов, достоин того, чтобы транслироваться на другие регионы страны.

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by