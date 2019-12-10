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Количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины выросло почти вдвое

11.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины выросло почти вдвое

За девять месяцев 2018 года количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины составило 4,5 миллиона. За этот же период 2019 года — 9 миллионов. Показатель вырос почти в два раза. Также в среднем в 1,5 раза увеличилось количество подписчиков на площадках изданий в социальных медиа. Удается удерживать и печатные тиражи, несмотря на тенденцию переориентации читателя на получение новостей из интернет-ресурсов. Об этом рассказал заместитель председателя облисполкома, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович во время семинара для региональных СМИ области.

Количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины выросло почти вдвое

— Главный вектор развития региональных СМИ области — интеграция науки, образования и реальной практики, — отметил Виктор Лискович. — У прессы есть также свой стиль взаимодействия с органами власти.

В качестве примера можно привести работу инновационного медийного кластера, в рамках которого районные средства массовой информации могут активно работать во взаимодействии с научным сообществом ГрГУ имени Янки Купалы, облисполкомом — общаться, обмениваться опытом и находить новые форматы для эффективной работы. Этот опыт, по мнению экспертов, достоин того, чтобы транслироваться на другие регионы страны.

Анна РАДЮК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by
 
Теги: Новости
 
 
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За девять месяцев 2018 года количество посещений сайтов региональных СМИ Гродненщины составило 4,5 миллиона. За этот же период 2019 года — 9 миллионов. Показатель вырос...
 
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