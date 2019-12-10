В ходе месячника специалисты проверят не только обеспечение со стороны руководителей и должностных лиц требований по охране труда при выполнении строительных работ, но и соблюдение самими работающими трудовой и производственной дисциплины.

В период месячника предусматривается оказание мобильными группами районных исполнительных комитетов методической и практической помощи в вопросах охраны труда строительным организациям области.

Мероприятия, проводимые в рамках месячника, направлены на профилактику производственного травматизма, обеспечения безопасных условий труда работающих при выполнении строительных работ, безусловного соблюдения норм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности на строительных объектах.