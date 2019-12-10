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В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним.
11.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 ноября 2019 21:58 2580
В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним. АНОНС.
Время новогодних чудес приближается. Его ждут с нетерпением не только дети, которые еще верят в чудеса, но даже взрослые. Одним из самых ожидаемых и красочных, полюбившимся жителям Солигорска шоу станет традиционный парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.
27 декабря, в пятницу, в шахтёрской столице пройдёт традиционное предновогоднее шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. Есть принципиальное отличие от прошлых праздничных парадов.
Начнётся шествие, как обысно, от ТЦ «Лазурит», пройдет по ул. Ленина до Центральной площади. А у главной ёлки Солигорска жителей и гостей города ожидает весёлый танцевальный флешмоб с участием сказочных персонажей. Сделать парад вечерним — хорошая идея, которую, безусловно, оценят солигорчане.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 ноября 2019 21:58 2580 В новом формате. Парад новогодних персонажей в...
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