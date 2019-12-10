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В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним.

11.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 ноября 2019 21:58 2580

В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Время новогодних чудес приближается. Его ждут с нетерпением не только дети, которые еще верят в чудеса, но даже взрослые. Одним из самых ожидаемых и красочных, полюбившимся жителям Солигорска шоу станет традиционный парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. 

В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним.

27 декабря, в пятницу, в шахтёрской столице пройдёт традиционное предновогоднее шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. Есть принципиальное отличие от прошлых праздничных парадов.

В этот раз шествие пройдёт вечером — в 18:00. От праздничной подсветки и иллюминации настроение и атмосфера будут весёлыми и новогодними.

В новом формате. Парад новогодних персонажей в Солигорске будет вечерним.

Начнётся шествие, как обысно, от ТЦ «Лазурит», пройдет по ул. Ленина до Центральной площади. А у главной ёлки Солигорска жителей и гостей города ожидает весёлый танцевальный флешмоб с участием сказочных персонажей. Сделать парад вечерним — хорошая идея, которую, безусловно, оценят солигорчане.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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27 ноября 2019 21:58 2580 В новом формате. Парад новогодних персонажей в...
 
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