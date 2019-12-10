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Google показал, что чаще всего в сети искали белорусы в 2019 году

11.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Google показал, что чаще всего в сети искали белорусы в 2019 году
Фото из открытых интернет-источников

Google подвел итоги 2019 года и назвал список тем и личностей, которые больше всего заинтересовали белорусов. Рейтинг был опубликован на официальном сайте корпорации.

В 2019 году больше всего белорусы искали в Google информацию об умершей в апреле Юлии Началовой. На втором месте расположилась Анастасия Заворотнюк. В пятерку также вошли запросы о 8 сезоне «Игры Престолов» и Евровидение 2019. Пятерку замкнул Владимир Зеленский.

Помимо всего прочего, белорусов интересовал сериал от HBO «Чернобыль», а также перепись населения в Беларуси. В 2019 году среди фильмов белорусы чаще всего искали «Мстители. Финал», «Джокер» и «Однажды в Голливуде».

Чаще всего купить в сети белорусы хотели вентилятор, за ним авто из Германии, а затем кондиционер. -0-

БЕЛТА

 
 
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Фото из открытых интернет-источников Google подвел итоги 2019 года и назвал список тем и личностей, которые больше всего заинтересовали белорусов....
 
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