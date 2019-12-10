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В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина.

11.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 ноября 2019 20:36 6066

В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

На предприятии «Беларуськалий» Солигорского района 26 ноября загорелась доставочная машина на глубине 440 метров. Люди не пострадали.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что подразделения спасателей к ликвидации этой чрезвычайной ситуации не привлекались.

В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина.

По информации пресс-службы МЧС, в службу спасения в 6:21 из «Беларуськалия» поступило сообщение о том, что в шахте четвертого рудоуправления на глубине 440 метров загорелась доставочная машина МД-12.

Работники военизированного горноспасательного отряда предприятия потушили огонь и вывели на поверхность 94 человека. Никто не пострадал.

В результате возгорания уничтожено переднее левое колесо машины, повреждена ее топливная система. Добычу руды на месте происшествия приостановили.  Производственный процесс продолжился в 16:35 после того как в шахте нормализовали температурный и газовый режим.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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27 ноября 2019 20:36 6066 В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина. ...
 
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