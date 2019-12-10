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В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина.
11.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 ноября 2019 20:36 6066
В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина.
На предприятии «Беларуськалий» Солигорского района 26 ноября загорелась доставочная машина на глубине 440 метров. Люди не пострадали.
По информации пресс-службы МЧС, в службу спасения в 6:21 из «Беларуськалия» поступило сообщение о том, что в шахте четвертого рудоуправления на глубине 440 метров загорелась доставочная машина МД-12.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 ноября 2019 20:36 6066 В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина. ...
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