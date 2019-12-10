Создать кластеры в сфере АПК Беларуси поможет Всемирный банк

Источник материала: Ежедневник





Реализация проекта по внедрению кластерной системы в Беларуси обсуждена во вторник в Минсельхозпроде на встрече с экспертами Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что на встрече стороны обсудили проведение аналитической работы в сфере сельского хозяйства на примере Минской области для выработки экспертами Всемирного банка предложений по повышению экономической эффективности отрасли путем создания агропромышленных кластеров.

В ведомсте напомнили, что данный проект ВБ реализует совместно с консультационной компанией Cluster Competitiveness Group Inc (Испания). Она является исполнителем мероприятий проекта по компоненте "инициативы повышения конкурентоспособности" и проводит обучение группы белорусских специалистов в области кластерного менеджмента.