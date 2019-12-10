Источник материала: Новости Волковыска

Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября 2019 года № 688. В новом году всего три субботы для белорусов будут рабочими.

Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2020 году. Изменения календаря коснулись только зимних праздников и Радуницы.

Согласно графику переноса рабочих дней, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.

✔ График переноса рабочих дней в 2020 году в Беларуси

с четверга 2 января на субботу 4 января;

с понедельника 6 января на субботу 11 января;

с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.

В ведомстве отмечают, что организации имеют право утверждать свой график, как того требует специфика работы.

Напомним, ранее власти рассматривали возможность сделать 2 января выходным без отработки. Увы, но придется работать.

✔ Выходные и праздничные дни в 2020 году в Беларуси