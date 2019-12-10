Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября 2019 года № 688. В новом году всего три субботы для белорусов будут рабочими.
Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2020 году. Изменения календаря коснулись только зимних праздников и Радуницы.
Согласно графику переноса рабочих дней, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.
✔ График переноса рабочих дней в 2020 году в Беларуси
- с четверга 2 января на субботу 4 января;
- с понедельника 6 января на субботу 11 января;
- с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.
В ведомстве отмечают, что организации имеют право утверждать свой график, как того требует специфика работы.
Напомним, ранее власти рассматривали возможность сделать 2 января выходным без отработки. Увы, но придется работать.
✔ Выходные и праздничные дни в 2020 году в Беларуси
- 1 января – Новый год приходится на среду;
- 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии) – на вторник;
- 8 марта – День женщин (доп-го выходного дня не будет) – на воскресенье;
- 12 апреля – Пасха (по календарю католической конфессии) – на воскресенье;
- 19 апреля – Пасха (по календарю православной конфессии) – на воскресенье;
- 27 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии) – на понедельник;
- 1 мая – Праздник труда – на пятницу;
- 9 мая – День Победы – на субботу;
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь – на пятницу;
- 7 ноября – День Октябрьской революции – на субботу;
- 25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии) – на пятницу.