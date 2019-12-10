ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси не хватает почти 6 тысяч медиков. Какая область больше всего нуждается в кадрах

11.12.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси не хватает около 2,9 тысячи врачей и почти 3 тысяч медсестер. Такое количество вакансий зарегистрировано в общереспубликанском банке вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какая область больше всего нуждается в медиках.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье место занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. Там ищут 575 врачей и 736 медсестер. На втором месте Минск. Столичные медучреждения готовы принять на работу 553 врача и 725 медсестер.

Меньше всего нуждается в кадрах Могилевская область. Там открыто 297 вакансий для врачей и 173 для медсестер.

Кстати, в Гродненской и Брестской областях больницы и поликлиники нуждаются больше в медсестрах, чем во врачах.

 

Напомним, в конце октября Александр Лукашенко заявил, что ситуация с медиками его «не напрягает».

— Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим.) снимем, — сказал Александр Лукашенко.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье место занимают врачи и медсестры.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ляховичском районе лоб в лоб столкнулись Peugeot и Mazda: пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика