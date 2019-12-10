В Беларуси не хватает почти 6 тысяч медиков. Какая область больше всего нуждается в кадрах

Источник материала: Tut.by

В Беларуси не хватает около 2,9 тысячи врачей и почти 3 тысяч медсестер. Такое количество вакансий зарегистрировано в общереспубликанском банке вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какая область больше всего нуждается в медиках.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье место занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. Там ищут 575 врачей и 736 медсестер. На втором месте Минск. Столичные медучреждения готовы принять на работу 553 врача и 725 медсестер.

Меньше всего нуждается в кадрах Могилевская область. Там открыто 297 вакансий для врачей и 173 для медсестер.

Кстати, в Гродненской и Брестской областях больницы и поликлиники нуждаются больше в медсестрах, чем во врачах.

Напомним, в конце октября Александр Лукашенко заявил , что ситуация с медиками его «не напрягает».

— Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим.) снимем, — сказал Александр Лукашенко.