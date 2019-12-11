Александр Карлюкевич:главная задача СМИ — отражать действительность со всеми проблемами и сложностями

Главная задача всех СМИ — отражать действительность со всеми ее проблемами, сложностями и противоречиями. Такое мнение перед началом семинара «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке» высказал журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие задачи стоят перед всеми средствами массовой информации вне зависимости от их формата. «Главная задача медиа — отражение того времени, которое мы видим, со всеми сложностями и проблемами. При этом участники медийного процесса должны понимать, что рассказывать надо и правдиво, и так, чтобы в дальнейшем повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону», — отметил Александр Карлюкевич. Он подчеркнул, что прессе необходимо видеть, как общество реагирует на те или иные посылы.

Еще одна важная задача СМИ — выстраивание нормального диалога институтов власти и общества, постоянное расширение пространства такого общения. Александр Карлюкевич подчеркнул, что в этой работе необходимо прежде всего ориентироваться на запросы читателя и зрителя.

Работа семинара, участие в котором принимают заместители председателей гор- и райисполкомов, руководители государственных региональных СМИ, начальники отделов идеологической работы и по делам молодежи райисполкомов, а также эксперты в сфере коммуникаций, носит, прежде всего, практический характер. Деятельность региональных масс-медиа была проанализирована ранее. Экспертам и специалистам есть что обсудить. Будут даны конкретные советы по повышению эффективности работы региональных СМИ.





Александр Карлюкевич



















