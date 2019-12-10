В детском саду - вместе с мамой!

Источник материала: Ивьевский край

Как это возможно, спросите вы? А мы ответим: очень просто! Если вашему ребенку от полтора до трех лет, вы в декретном отпуске и хотите, чтобы ваш самый любимый и лучший на свете малыш быстрее начал разговаривать, научился рисовать и лепить из пластилина или теста, а также играть со своими сверстниками, петь, танцевать и многое другое, тогда вам в "материнскую школу". Именно так называется группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, которая действует в Ивьевском я/с-НШ.









О таком интересном и полезном времяпрепровождении малышей я узнала от знакомых молодых мам, с которыми познакомилась на детской площадке, гуляя с маленькой дочкой. Безусловно, такая информация меня заинтересовала. И даже сомнений не было, что мы будем развиваться и адаптироваться к детскому саду. Буквально с первого занятия в "материнке" (так называют между собой работники яслей-сада "материнскую школу") нас так захватило и увлекло все происходящее, что разговоров других то и не было. Ребенок с нетерпением ждал каждого занятия, а по дороге домой, захлебываясь от эмоций, хвастался своими достижениями в творчестве и первыми успехами на маленьких, практически сказочных уроках.

Я сама, надо сказать, тоже была под впечатлением. От чего? Во-первых, от творческого подхода и креативности нашего воспитателя Елены Вацлавовны Петриман. Во-вторых, от большого количества различных методик по развитию малышей. Иные могут сказать, мол, в Интернете их пруд пруди. И будут в некоторой степени правы. Но ведь с опытными, знающими педагогом-воспитателем, психологом, музыкальным руководителем и педагогом по физическому воспитанию выбрать важное и применить на практике гораздо проще и надежнее, чем самому экспериментировать над неизвестным. Тем более, на своем ребенке.

Я тогда еще подумала, что обязательно о такой нужной и необходимой форме работы с детьми и родителями надо рассказать нашим читателям. Многие, уверена, знают об этом. Но вдруг для кого-то это станет открытием…

- В нашем учреждении "материнская школа" действует на протяжении шести лет?- рассказывает заместитель директора Ивьевского я/с-НШ Анна Чеславовна Попроцкая. - Это группа кратковременного пребывания детей, которая позволяет им адаптироваться к новому этапу - постоянному посещению детского сада. Один раз в неделю специалисты дошкольного образования, педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания занимаются с детьми и их родителями. Современные мамы заинтересованы в том, чтобы их дети раньше развивались. И самим им полезны советы, рекомендации профессионалов. За все время в "материнской школе" прошли обучение 28 детей и столько же родителей, среди которых было три папы.

Алла Станиславовна Кавецкая, которая проводит занятия в "материнке", в следующем году будет набирать группу малышей. Возможно и эти мальчишки и девчонки, посещающие вместе с мамами занятия, придут в новом качестве - самостоятельных воспитанников.

- В настоящий момент у нас идет адаптация и знакомство друг с другом, - рассказывает собеседница. - Малыши учатся общаться, играть, знакомятся с новыми игрушками. Постепенно вводим небольшие элементы игры, что позволяет деткам приобщаться к коллективной деятельности. В дальнейшем, естественно, программа будет более разнообразной. А пока мы учимся взаимодействовать друг с другом.













Алла Станиславовна привлекает к занятиям в "материнской школе" своих старших воспитанников. Таким образом, как говорится, двух зайцев можно убить. Польза тут обоюдная и очевидная!

Мама двоих детей Татьяна Бурблис ранее посещала "Материнскую школу" со старшим сыном, а сейчас - с младшей дочерью Дарьей, корой 1 год и 10 месяцев. "Делаем это с большим удовольствием, - признается девушка. - С первым ребенком, когда не хватает опыта, это вообще очень нужно. Мы оба многому научились. Поэтому, когда появилась дочка, я точно знала, что в "материнскую школу" обязательно будем ходить. Считаю это хорошей подготовкой к детскому саду".

Ирина Житарева, мама самой младшей воспитанницы Анечки, которой 1, 5 года, также положительно отзывается о пребывании в "материнке".

- Ведь в нашем небольшом городе - это прекрасная возможность не только для развития деток, но и возможность получения каких-то практических навыков для родителей, - рассуждает молодая мама. - Например, большинство детей не умеют играть со сверстниками. А здесь они этому учатся и в итоге приходят в сад уже с навыками, что облегчает их дальнейшее пребывание. А если ребенку хорошо, маме на душе спокойно.

Многие развивающие занятия и группы посещает вместе со своим сыном Семеном Александра Гуськова, временно проживающая в Ивье. Говорит, что дети раннего возраста непременно должны развиваться с помощью профессионалов, а не только родителей.

Не секрет, что когда мама находится рядом, малыш чувствует себя уверенно и раскрепощенно. И здесь главная задача педагогических работников, рассказывает А. Кавецкая, сделать родителей первыми помощниками. Это позволяет мамам обогатить свой родительский опыт, посмотреть на ребенка другими глазами, увидеть его со стороны, да и самому оказаться в роли воспитанника на равных со своим малышом.

- Каждое занятие планируется с учетом того, чтобы у ребенка была возможность проявить себя в разных видах деятельности: рисунок, пластика, развитие речи, игра, - рассказывает Алла Станиславовна - С помощью этого расширяются границы творческого контакта матери, ребенка и педагога.

…Мне вспомнилась книга великого чешского педагога и мыслителя, жившего более 400 лет назад, Ян Коминского, работы которого, будучи студенткой, пришлось читать. Она имеет такое же название "Материнская школа" и раскрывает проблемы воспитания дошкольников, отношения между детьми и родителями, ищет пути решения этих проблем. По-моему, она актуальна и сегодня.

Каждая строчка книги дышит нежнейшей любовью и заботой о детях, желанием помочь родителям в трудном, важном и благородном деле - воспитании детей. Великий педагог сравнивает детей с ангелами: "...у кого дома есть дети, тот может быть уверен, что в доме присутствуют ангелы; всякий, кто обнимает руками маленьких детей, пусть не сомневается, что обнимает ангелов". А мы не сомневаемся в том, что "материнская школа" в детском саду - дело очень полезное и важное! Проверено на собственном опыте!

И. БУТУРЛЯ.

Фото автора.