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Зима в Беларуси: снега нет, температура с плюсом?

11.12.2019 15:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Облачная погода с прояснениями будет в Беларуси до выходных.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

12 декабря, в четверг, на западе страны ожидается мокрый снег, кратковременный дождь. Ночью и утром туман и гололед, температура от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем ветер усилится, температура от 1 до 6 градусов тепла.

В пятницу, 13 декабря, будет тоже облачно, утром и днем – кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер – южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от минус 3 до плюс 3, максимальная днем – до плюс 6.

14 декабря, в субботу, прогнозируется облачная, с прояснениями погода. Ночью и днем – кратковременные осадки. Туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер днем усилится. Температура воздуха минимальная ночью от минус 3 до плюс 4, днем – до плюс 7.

Примерно такая же погода сохранится и в ближайшие выходные.

Однако, как ранее рассказывали на СТВ, ссылаясь на метеорологов, в последние дни уходящего года в Беларуси существенно похолодает. В Минске в канун Нового года ожидается -20. Ненамного теплее будет и в первые дни 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Облачная погода с прояснениями будет в Беларуси до выходных. Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.
 
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