Ситуация на рынке труда области. Об этом шла речь на выездном заседании президиума областного Совета депутатов в Свислочи

Источник материала: Ивьевский край

Депутаты обсудили ход выполнения подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы и принимаемых дополнительных мерах по трудоустройству незанятого населения местными исполнительными и распорядительными органами области.





Как отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, содействие занятости населения – одна из приоритетных задач в работе местной власти. На Гродненщине в целом выполняются показатели подпрограммы: создаются рабочие места, открываются новые предприятия. Однако в разрезе районов ситуация неодинаковая. В нынешнем году в области определены два района с напряженностью на рынке труда. Это Лидский и Свислочский. Поэтому один из них и был избран для проведения заседания.

– В настоящее время есть достаточное количество вакансий. Но не все они привлекательны для соискателей, которые имеют профессиональную подготовку, среднее специальное и высшее образование. Основная задача, которая стоит перед органами власти - создание новых рабочих мест с достойной заработной платой, что позволит не допустить отток профессиональных кадров за пределы страны, – акцентировал внимание присутствующих Игорь Жук.





Как доложил и.о. председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Мясников, в

области организована работа по содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости с учетом требований Декрета № 3 «О содействии занятости населения». Реализация местными исполнительными и распорядительными органами мер государственной политики в области содействия занятости населения в целом способствовала обеспечению управляемой ситуации на рынке труда.

Общая численность населения, занятого в экономике области, в январе-октябре нынешнего года составила 460,6 тысячи человек, или 99,4 процента к соответствующему периоду 2018 года. Рост численности занятого населения отмечается в Островецком, Новогрудском и Берестовицком районах.





Увеличился спрос на рабочую силу со стороны нанимателей. В органы по труду, занятости и социальной защите заявлено на 10,3 процента вакансий больше, чем за аналогичный период 2018 года. На 1 ноября 2019 года заявлено 13,5 тысячи вакансий, большинство из них по рабочим профессиям.

Коэффициент напряженности (число безработных на одну вакансию) на рынке труда области снизился с 0,2 на 1 ноября 2018 года до 0,1 на эту же дату нынешнего года.

На 1 ноября текущего года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 % к численности рабочей силы (на 1 ноября 2018 года – 0,4 %).

В перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год включены – Лидский и Свислочский районы.

По результатам проведенного мониторинга по сравнению с началом года в целом отмечается улучшение ситуации на рынке труда этих регионов.





В январе-октябре 2019 года в органы по труду, занятости и социальной защите области за содействием в трудоустройстве обратились 25 тысяч человек (94,8 % к январю-октябрю 2018 года), из них в качестве безработных зарегистрированы 14,3 тысячи человек (90,8 %).

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы с начала года на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии трудоустроены 19,6 тысячи человек, в том числе 11,4 тысячи безработных.

Для тех, кто нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда, решениями горрайисполкомов нанимателям установлена броня для приема на работу четырех тысяч человек. В январе-октябре трудоустроены 1655 безработных, или 59,4 % от числа нуждающихся, в том числе 608 в счет брони.

Организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан, состоящих на учете в службе занятости. Ее прошел 571 человек, в том числе 556 безработных. Из них на обучение под заказ нанимателей направлены 355 человек, или 63,8 процента. Оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места 93 безработным. На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда направлены 96 безработных, имеющих инвалидность. 174 безработным выделены субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, а также в сфере агроэкотуризма. 32 семьям безработных оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в январе - ноябре выделено 3,9 миллиона рублей.

За 10 месяцев года в области проведены 327 ярмарок вакансий и 91 день предприятия. В них приняли участие 1,7 тысячи представителей предприятий и организаций. Посетили мероприятия более 2,9 тысячи человек.

Кроме того, в Гродно впервые в мае проведена электронная ярмарка вакансий в промышленной сфере, в которой приняли участие 5 нанимателей, заявлено было 119 вакансий. В ноябре в таком формате прошли мероприятия в Волковысском, Слонимском, Лидском районах и Гродно.

Депутаты посетили объекты инфраструктуры Свислочского района. Побывали в Свислочской детской школе искусств. С 2012 года школа функционирует в новом просторном здании, где созданы все условия для обучения и творческого развития детей.











Как убедились депутаты, в Свислочском районе многое делается для развития инвестиционной деятельности и предпринимательства. Это важнейшие направления в решении проблемных вопросов занятости.

Все больше вовлекаются в хозяйственный оборот неиспользованные здания.

К примеру, ООО «СеленаСтройБер» приобрело здание в Свислочи и открыло магазин строительных материалов. Вскоре магазин будет расширен, появятся и дополнительные рабочие места.

И это не единичный пример. Не осталось бесхозным здание бывшей поликлиники, освобожденное в 2009 году. Здесь также разместился магазин. Создано 12 рабочих мест.

Депутаты посетили ООО «Сильва Лоджистик БиУай» – резидент СЭЗ «Гродноинвест». Это также пример эффективного использования государственного имущества. Логистический терминал работает с 2016 года. Расположен на территории бывшего военного городка. Занимает 45,7 гектара. Согласно Указу Президента Республики Беларусь №346, подписанному в прошлом году, в границы свободной экономической зоны «Гродноинвест» впервые вошли земли города Свислочи. В настоящее время реализуются проекты в сфере логистики и деревообработки.











Депутаты посетили ясли-сад №2 города Свислочи, в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» вручили подарки воспитанникам этого дошкольного учреждения.











