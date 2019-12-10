Источник материала: Новости Волковыска

Региональные отборочные туры проходят со 2 декабря сразу на два международных вокальных конкурса, которые традиционно являются частью насыщенной программы «Славянского базара».Это XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск».

На кастинге в Гродно в двух конкурсах принимают участие примерно полсотни исполнителей. В одном конкурсе участвуют дети в возрасте 8 – 14 лет, в конкурсе эстрадной песни для взрослых – молодежь 18 – 31 года.

По итогам прослушиваний в детской группе лучшими стали Елизавета Скаскевич из Волковыска, Майя Караева из Слонима, новогрудчанка София Грабовик и Виктория Коваль из Гродно, сообщает Гродненская правда.

Эти участники проходят во второй тур. Далее исполнителей Гродненщины и других регионов ждет «слепое прослушивание» – только по видеозаписи, без живого исполнения на сцене.

Елизавета Скаскевич:

Мне просто нравится петь. Я занималась вокалом не очень много, но попытка не пытка, как говорится. Опыт всегда пригодится в будущем.

Из этой команды выберут 10 финалистов. Имена тех, кто представит Беларусь на престижных международных вокальных конкурсах и выйдет на главную сцену «Славянского базара», назовут до конца марта.

Фото телеканал СТВ