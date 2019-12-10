|
В Ляховичском районе лоб в лоб столкнулись Peugeot и Mazda: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы при лобовом столкновении двух легковушек в Ляховичском районе,
Происшествие случилось днем 11 декабря. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot на 17-м километре трассы Р4 Барановичи — Ляховичи выехал на встречку и врезался в Mazda, которым управлял 39-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя и 35-летняя пассажирка Mazda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 11 декабря на 17-м километре трассы Р4 Барановичи - Ляховичи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)