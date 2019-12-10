В Ляховичском районе лоб в лоб столкнулись Peugeot и Mazda: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при лобовом столкновении двух легковушек в Ляховичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Происшествие случилось днем 11 декабря. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot на 17-м километре трассы Р4 Барановичи — Ляховичи выехал на встречку и врезался в Mazda, которым управлял 39-летний мужчина.





В результате ДТП оба водителя и 35-летняя пассажирка Mazda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.