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В Ляховичском районе лоб в лоб столкнулись Peugeot и Mazda: пострадали три человека

11.12.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при лобовом столкновении двух легковушек в Ляховичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Происшествие случилось днем 11 декабря. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot на 17-м километре трассы Р4 Барановичи — Ляховичи выехал на встречку и врезался в Mazda, которым управлял 39-летний мужчина.


В результате ДТП оба водителя и 35-летняя пассажирка Mazda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Происшествие случилось днем 11 декабря на 17-м километре трассы Р4 Барановичи - Ляховичи.
 
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