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Дни китайской кухни предлагается проводить в Бресте

11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Известно, что в Поднебесной не отдают предпочтение быстрым и поспешным решениям: напротив, к каждому намечаемому серьезному действию, особенно имеющему международное значение, подходят заранее взвешенно, просчитано и обдуманно. Тем вдвойне ценнее недавно подписанные между Брестским горисполкомом и китайским городом Байинь Соглашения о развитии и укреплении экономического, торгового и технического сотрудничества, а также о реализации проектов молодежной политики (образования, спорта).

Дни китайской кухни предлагается проводить в Бресте

фото Валерия ЦАПКОВА

В настоящий момент у Бреста насчитывается 34 города-побратима, в числе наиболее дальних из них – как несложно предположить, те, что расположены в Китае. На заре белорусской независимости и суверенитета, в 1993-м, субъектом побратимских отношений становится Сяогань, спустя четверть века – Байинь (провинция Ганьсу).

Анонсированное подписание договора состоялось в заранее названные сроки – 26 июля 2018 года во время первого экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста.

- Байинь достаточно большой город. Соглашение о побратимстве позволит завязать точечные контракты и увеличить в целом товарооборот с Китаем, который является нашим стратегическим рынком. После заключения данного договора рассчитываем, что сможем увеличить товарооборот на 20%, в том числе объем экспорта, – предположил тогда в интервьюZarya.by первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук – и не ошибся.

По статистике, в январе – сентябре нынешнего года внешнеторговый оборот Бреста с КНР достиг 61,8 млн долларов с темпом роста 134,4 процента, суммарные показатели экспортных поставок в Поднебесную преодолели «планку» в 6 млн долларов, и есть все основания полагать, что на этой взятой отметке они надолго не задержатся. Это стало очевидным уже вскоре после прибытия в побратимский регион Китая нашей делегации. Ее руководитель Вадим Кравчук и сейчас, по возвращении домой, не скрывает впечатлений:

– О нас там знают, о нас говорят. Что не могло не удивить: за десять тысяч километров представители города-побратима много наслышаны о нашем праздновании тысячелетия! В Байине у входа в среднюю школу №10 установлен огромный глобус, на котором выделена Беларусь, а Брест отмечен точечкой. В этой школе известен Брестский государственный технический университет, поименно некоторые его преподаватели и даже студенты, что дало повод гордиться своими земляками.

К слову, состав делегации выдался многообразным: представители городской «вертикали», депутатского корпуса, управленцы предприятий и организаций, транспортной логистической инфраструктуры. Деловой визит именно в таком «сборном» формате оказался максимально эффективным.

- Если правительства китайских городов видят, что мы как местные органы власти заинтересованы в поставках продукции на экспорт, поддерживаем своих производителей, – тогда нашим субъектам хозяйствования уже легче и проще идти и договариваться, – комментирует первый заместитель председателя Брестского горисполкома.

В перечень объектов маршрута деловой поездки не случайно было включено посещение административного центра провинции Сычуань – города Чэнду, являющегося важнейшим железнодорожным узлом, связывающим Китай с Японией, Республикой Корея, странами ЕС, Южной и Западной Азии.

В апреле 2013 года отсюда был запущен международный маршрут грузовых перевозок, пролегающий через Казахстан, Россию, Беларусь общей протяженностью 9800 километров. Действующий здесь крупнейший железнодорожный порт, функционирующий с участием минимума персонала – только программистов и операторов, контролирующих полностью автоматизированный процесс перегрузки контейнеров, связан одной из трех «веток», которые направляют и распределяют грузы, непосредственно с Брестом. Укреплять долгосрочное партнерство с китайской стороной в данном направлении готов наш транспортно-логистический центр «Брествнештранс».

Большие совместные перспективы по итогам состоявшегося визита также просматриваются и в сфере туризма:

– Сейчас достаточно предложений, которые позволяют задержаться в нашей области и ее центре больше чем на день. Жители Китая знают о Беловежской пуще, Брестской крепости, однако многое пока остается для них неизвестным. Им интересно прогуляться по брестским улицам и аллеям, отведать блюда белорусской кухни. В общепите, как неотъемлемой туристической составляющей, уже присутствуют английский, немецкий, испанский языки, но если мы готовимся принимать китайских туристов, должно быть меню и на китайском языке, – говорит Вадим Кравчук. – Кроме того, в настоящий момент группой компаний «Панда» прорабатывается вопрос об организации и регулярном проведении у нас Дней китайской кухни. Включить в меню те вкусные блюда, которые одинаково положительно воспринимаются и европейцами, и представителями Азии, раз в неделю пробовать их и угощать гостей – это было бы интересно.

Долгосрочный эффект подписанных Соглашений отразится и в последующем создании культурных центров городов-побратимов. Как отметил участник делегации начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин, для этого имеются необходимые предпосылки: в четырех учреждениях образования областного центра изучают китайский язык, в двух его вузах обучается более ста студентов из КНР. Соответственно, в городе над Бугом такие центры могут получить постоянную прописку в школах, университетах, учреждениях культуры.

- Эта идея может быть очень продуктивной. Торгово-экономические контакты основаны на прагматизме, но чтобы они были устойчивыми во времени, продолжительными, надо научиться понимать друг друга, с учетом того, что в коммуникации вступили представители двух очень отличающихся между собой культур. Побратимы заинтересованы в том, чтобы наши студенты приезжали в Китай на учебу и стажировки, а созданные культурные центры повлекут за собой не только обмен молодежи, но и тесную совместную деятельность учебных заведений, изучение литературы, что плодотворно скажется на сотрудничестве между нашими городами и странами, – убежден Геннадий Иванчин.

 
Теги: Брест
 
 
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