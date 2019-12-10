Профсоюзы Брестской области планируют выделить на новогодние мероприятия для детей не менее Br2 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области стартовал новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.





В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: сиротам, инвалидам, оставшимся без попечения родителей. В течение месяца (по 10 января) представители профсоюзных организаций будут навещать с подарками своих подопечных в школах-интернатах, детских домах семейного типа, социальных приютах, домах ребенка - всего посетят 31 учреждение. Перечислят деньги, подарят сладости, игрушки, книги, канцелярские товары, спортивный инвентарь, одежду, обувь, бытовую технику и музыкальную аппаратуру.

Не останутся без внимания и дети членов профсоюзов, подарки для них готовят первички, которых в регионе более 3 тыс.

"В прошлом году профсоюзные организации Брестской области на различные новогодние мероприятия для детей израсходовали свыше Br2 млн. В том числе детским интернатным учреждениям оказана материальная помощь на сумму Br24,6 тыс., обществам детей-инвалидов и центрам коррекционного развития - на Br13,6 тыс. Не меньше средств планируется выделить и в этом году. Ни один ребенок не останется без подарка", - заверила заведующая пресс-службой областного объединения Ольга Кобяк.

Главная областная профсоюзная елка состоится 26 декабря в областном Дворце культуры профсоюзов. Ее участниками станут более 450 детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников интернатных учреждений, детей членов профсоюзов. Ребят ждет спектакль "Новогоднее приключение "Смехшариков", поставленный по оригинальному сценарию ДК профсоюзов, в котором задействованы полсотни его воспитанников. После представления состоится традиционный флешмоб с участием Деда Мороза и вручением подарков.