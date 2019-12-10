В ноябре подорожали перец, виноград и гречка

Источник материала: Myfin

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Цена на сладкий перец выросла на 16,9%, виноград - на 13,7%, груши - на 12,1%. Гречневая крупа подорожала на 8,85%, свежие помидоры - на 7%, яблоки - на 5,23%, яйца - на 3,56%.

Свежая белокочанная капуста подешевела на 9,17%, соленая и копченая деликатесная рыба - на 5,52%, цитрусовые - на 4,58%.

Табачные изделия подорожали на 1,06%, алкогольные напитки - на 0,64%.

Непродовольственные товары подешевели на 0,14%.

Услуги подорожали на 0,18%. Больше всего повысилась стоимость услуг по отоплению – на 2,24%. На 1% подешевели услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения.