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В ноябре подорожали перец, виноград и гречка

11.12.2019 15:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Цена на сладкий перец выросла на 16,9%, виноград - на 13,7%, груши - на 12,1%. Гречневая крупа подорожала на 8,85%, свежие помидоры - на 7%, яблоки - на 5,23%, яйца - на 3,56%.

Свежая белокочанная капуста подешевела на 9,17%, соленая и копченая деликатесная рыба - на 5,52%, цитрусовые - на 4,58%.

Табачные изделия подорожали на 1,06%, алкогольные напитки - на 0,64%.

Непродовольственные товары подешевели на 0,14%.

Услуги подорожали на 0,18%. Больше всего повысилась стоимость услуг по отоплению – на 2,24%. На 1% подешевели услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения.

Как сообщал Myfin.by, в ноябре инфляция составила 0,2%.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси в ноябре больше всего из продуктов подорожали перец, виноград, груши и гречка. При этом подешевели капуста и рыба. Из услуг больше всего выросли цены на...
 
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