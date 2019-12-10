|
В ноябре подорожали перец, виноград и гречка
Источник материала: Myfin
Цена на сладкий перец выросла на 16,9%, виноград - на 13,7%, груши - на 12,1%. Гречневая крупа подорожала на 8,85%, свежие помидоры - на 7%, яблоки - на 5,23%, яйца - на 3,56%.
Свежая белокочанная капуста подешевела на 9,17%, соленая и копченая деликатесная рыба - на 5,52%, цитрусовые - на 4,58%.
Табачные изделия подорожали на 1,06%, алкогольные напитки - на 0,64%.
Непродовольственные товары подешевели на 0,14%.
Услуги подорожали на 0,18%. Больше всего повысилась стоимость услуг по отоплению – на 2,24%. На 1% подешевели услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в ноябре больше всего из продуктов подорожали перец, виноград, груши и гречка. При этом подешевели капуста и рыба. Из услуг больше всего выросли цены на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)