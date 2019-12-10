Великобритания приняла во флот новый авианосец. Теперь у страны их два

Источник материала: Tut.by

Королевский военно-морской флот Великобритании пополнился 10 декабря новейшим авианосцем Prince of Wales. Церемония принятия корабля состоялась в Портсмуте — именно к этому порту приписан «Принц Уэльский», сообщает BBC.



Фото: Royal Navy

Prince of Waless — один из двух крупнейших кораблей в британских ВМС за всю их историю. Конкуренцию ему может составить только второй авианосец того же типа — Queen Elizabeth. Два этих корабля планируется вооружить американскими истребителями вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II.

В отличие от французского «Шарля де Голля» британские авианосцы было решено не делать атомными.

Также из-за недостатка средств планировалось переоборудовать «Принц Уэльский» в вертолетоносец, но в итоге обошлось, и корабль, строительство которого началось в 2011 году, вошел в строй как полноценный авианосец.

Водоизмещение Prince of Wales составляет 70,6 тысячи тонн, его длина 280 метров, а ширина 73 метра. Авианосец развивает скорость до 25 узлов (46,3 км/ч) и имеет запас хода до 10 000 морских миль (порядка 18,5 тысячи километров). Помимо истребителей, корабль может нести противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты Chinook.