Адреса новогоднего настроения. Путеводитель по резиденциям Дедов Морозов

Источник материала: Вороновская газета





Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще – место, конечно, волшебное.

новогодние праздники спешат и взрослые, и дети – за сказкой и чудом. Свои усадьбы этого героя есть и на Гродненщине. Надо сказать, выбор, куда поехать, с каждым годом все шире. Именно сюда вспешат и взрослые, и дети – за сказкой и чудом. Свои усадьбы этого героя есть и на Гродненщине. Надо сказать, выбор, куда поехать, с каждым годом все шире.

Дольше всех гостей принимает усадьба поистине белорусских властелинов зимы Деда Зимника и Бабы Завирухи, что в деревне Залейки Ивьевского района. По традиции гости отправятся в путешествие по сказочному зимнему лесу. Здесь можно услышать голос Святобора, посетить поляну, где собрались 12 месяцев, подсмотреть, где хранится смерть Кощея. А чтобы выбраться из лесу, доведется пройти через «путанку Бабы Яги». Впервые в усадьбе пройдет конкурс на лучшее письмо Дедушке Морозу. Послания можно оставить в специальном ящике для почты, а в конце сезона подведут итоги, победители получат подарки.





агрогородке Елка Зельвенского района. И неудивительно: с таким названием местечку самой судьбой велено в новогодние праздники быть в центре внимания. Не случайно именно сюда так спешили Дед Мороз и Снегурочка с Северного полюса, за приключениями которых на Гродненщине следили тысячи человек. Но это уже история, и сегодня в резиденции – свои хозяева. Гостям предлагают посмотреть новогодние мультфильмы, устроить караоке-батл или вечеринку в стиле «Мороз dance». В этом году с размахом открылась резиденция Деда Мороза вИ неудивительно: с таким названием местечку самой судьбой велено в новогодние праздники быть в центре внимания. Не случайно именно сюда так спешили Дед Мороз и Снегурочка с Северного полюса, за приключениями которых на Гродненщине следили тысячи человек. Но это уже история, и сегодня в резиденции – свои хозяева. Гостям предлагают посмотреть новогодние мультфильмы, устроить караоке-батл или вечеринку в стиле «Мороз dance».





В Гродно сказка прописалась в культурно-развлекательном центре «Галактика». Здесь точно будет сплошная магия, ведь в шоу-программе «Тайна заколдованной книги» участие принимает известный гродненский иллюзионист Николай Нарди. Вместе с ним выступят артисты детского клуба аниматоров «Восторг». Исчезновение и появление людей и предметов, левитация, фокусы – все будет. Не обойдется без волшебной истории с заколдованными и украденными героями. Участникам предстоит выполнить целую череду заданий, отыскать волшебную книгу и расколдовать Деда Мороза.

Белорусский колорит царит в усадьбе на Берестовичине, в деревне Белый Дворак. Ее хозяева – Зюзя и спадарыня Завея. Домовичок и Ягуся вовлекут гостей в анимационную программу и предложат собрать фразу «Новы год наступіў». Когда, казалось бы, дело почти сделано, вдруг пропадает буква «ў». Эту изюминку белорусского языка и предстоит отыскать участникам.





В путешествие по сказкам в поисках Деда Мороза отправятся с гостями Василиса Премудрая и Иван Царевич. А живут они в Волковыске, в центре ремесел. Программа будет проходить на свежем воздухе. И только когда участники выполнят все задания, они смогут попасть в гости к главному новогоднему герою. Там уже их будет ждать угощение от Дедушки Мороза: блины с горячим чаем. Под Новый год даже привычные вещи становятся чуточку сказочными и волшебными. Например, гороскоп, когда Овен – это Змей Горыныч, Телец – Домовой, а Стрелец – Лихо Одноглазое. Именно такой гороскоп и можно будет увидеть в усадьбе Снегурочки, что откроется в агрогородке Больтиники на территории усадебно-паркового комплекса Путкамеров. Это Вороновский район. Первым делом гостей встретит пушкинский Кот на цепи и отправит в путешествие по сказочной тропе вместе с Кикиморой, Бабой Ягой и Емелей. По дороге гости попадут в замок Снежной королевы и посмотрят небольшой музыкальный спектакль. В новогодней резиденции в Кореличах расписан каждый день. Сюда можно прийти просто пообщаться с Дедом Морозом и сделать красивое фото. Или посетить одну из развлекательных программ. Каждый день – новую. Есть и для детей, и для взрослых. Это будут путешествия по сказкам, веселые игры, конкурсы, просмотр фильма-сказки «Морозко», тематические танцевальные вечера для молодежи и людей пожилого возраста. Пройдут несколько мастер-классов, в том числе по изготовлению игрушек на елку. Кстати, стоит постараться: авторы самых креативных украшений будут отмечены подарками. По похожему принципу организована работа новогодней резиденции в Свислочи. На мастер-классах можно будет сделать новогодние магниты, соломенных ангелов, открытки или символ будущего года крысу. Также здесь готовят танцевально-игровую программу с необычными развлечениями. К примеру, Крыса, Дед Мороз, Снегурочка и Ведьма устроят танцевальный батл, стараясь собрать как можно больше «фанатов» – тех, кто будет повторять за ними танцевальные движения. Или вот Ведьма решит, что она – самая настоящая модель. Конкуренцию ей составят девчонки – гости резиденции. Раньше других в этом сезоне открылась новогодняя резиденция «В гостях у двенадцати месяцев» в деревне Новосады на Новогрудчине. Здесь можно принять участие в театрализованной анимационной программе «Новогодние приключения мышонка Рататуя в сказочном лесу». Гостей ждут сложные испытания и веселые задания, яркие и вкусные сюрпризы, гигантские снежинки и зажигательные танцы.

Островце праздничная атмосфера царит в кино-концертном зале. Здесь и разместилась усадьба Деда Мороза . Но попасть к нему не так-то просто: как водится, дедушку заколдовали. Как пройти испытания и снять чары, подскажут верные помощники Деда Мороза – олени Клёпа и Кнопа. Они подружат всех с помощью волшебных «обнимашек» и разучат с детьми современный новогодний танец, который послужит своеобразным пропуском в резиденцию. Пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, сувениров и поделок, которые можно унести с собой в качестве приятных воспоминаний. праздничная атмосфера царит в кино-концертном зале. Здесь и разместилась. Но попасть к нему не так-то просто: как водится, дедушку заколдовали. Как пройти испытания и снять чары, подскажут верные помощники Деда Мороза – олени Клёпа и Кнопа. Они подружат всех с помощью волшебных «обнимашек» и разучат с детьми современный новогодний танец, который послужит своеобразным пропуском в резиденцию. Пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, сувениров и поделок, которые можно унести с собой в качестве приятных воспоминаний.

Изюминкой посещения усадьбы деда Мороза на Ошмянщине наверняка станет катание верхом на лошадях. Ведь расположилась она на территории конноспортивного центра «Гиппика». Гости смогут посетить конюшню, где содержатся титулованные лошади, покормить их и даже совершить конную прогулку. Кроме того, ребят ждут незабываемые приключения с героями мультфильма «Мой маленький пони». Пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров.

Удивительное общение с животными также подарит резиденция щучинского Деда Мороза, который выбрал для своего дома очень живописные места – территорию охотничье-рыболовного хозяйства «Каменское». В питомнике, он же – мини-зоосад, живут олени, лани, камерунские козы, кролики, павлины, фазаны и другие животные. Здесь же можно прокатиться в санях. Не обойдется, конечно, и без сказочно-новогодней интерактивной программы. Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by