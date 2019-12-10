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Михаил Русый освобождён от должности помощника Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Михаил Русый освобожден от должности помощника Президента – инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.
Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
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Новости Беларуси. Михаил Русый освобожден от должности помощника Президента – инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность,...
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