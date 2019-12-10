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В Лунинецком районе пьяный водитель совершил наезд на велосипедистку

11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 10 декабря около 19:30 часов житель Лунинца, 1978 года рождения, управлял автомобилем марки «Фольксваген». Двигаясь по улице Советской в агрогородке Богдановка, водитель совершил наезд на местную жительницу, 1968 года рождения.

В Лунинецком районе пьяный водитель совершил наезд на велосипедистку

Женщина двигалась на велосипеде, оборудованном фонарями белого и красного цветов, согласно Правил дорожного движения. В результате ДТП сельчанка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Результаты медосвидетельствования водителя показали 2,4-2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.

В Лунинецком районе пьяный водитель совершил наезд на велосипедистку


Уважаемые водители, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что употребление алкоголя и вождение транспорта несовместимы. Помимо мер административного взыскания за управление в состоянии опьянения, каждый водитель должен понимать, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии он подвергает смертельной опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Соблюдайте Правила дорожного движения!

 
 
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  По предварительной информации: 10 декабря около 19:30 часов житель Лунинца, 1978 года рождения, управлял автомобилем марки «Фольксваген». Двигаясь по улице Советской...
 
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