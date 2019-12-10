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В Лунинецком районе пьяный водитель совершил наезд на велосипедистку
11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 10 декабря около 19:30 часов житель Лунинца, 1978 года рождения, управлял автомобилем марки «Фольксваген». Двигаясь по улице Советской в агрогородке Богдановка, водитель совершил наезд на местную жительницу, 1968 года рождения.
Женщина двигалась на велосипеде, оборудованном фонарями белого и красного цветов, согласно Правил дорожного движения. В результате ДТП сельчанка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
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По предварительной информации: 10 декабря около 19:30 часов житель Лунинца, 1978 года рождения, управлял автомобилем марки «Фольксваген». Двигаясь по улице Советской...
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