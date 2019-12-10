Стоит раскошелиться. 8 локаций, где новогодние фото получаются на десяточку

Источник материала: Tut.by

Если новогоднего настроения нет и все тут, кажется, вы по адресу. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте несколько симпатичных локаций в Минске, где можно удачно и по-зимнему пофотографироваться, чтобы обновить Instagram. Красоту от безвкусицы мы уже отсортировали, за это можете не беспокоиться. Цены и адреса тоже прилагаем. Вам осталось только забронировать фотостудию. На всякий отметим, что услуги фотографа в стоимость аренды студии не входят.

«АртЛофт 59»









Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж Сколько: будние дни — 40 рублей в час, пятница, выходные и праздники — 50 рублей в час

«АртЛофт 59» — это большое и светлое помещение с огромными окнами. Что важно, в стоимость аренды входит весь зал, то есть сразу несколько локаций. Так что можете рассчитывать на разнообразный фотосет будто бы из трех разных студий. И обратите внимание на красные резиновые сапоги, которые можно примерить для фото. Они нас покорили.

Matrёshka









Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж Сколько: будние дни — 40 рублей в час, выходные — 45 рублей в час

В студии Matrёshka присмотрели для вас зал Loft. Здесь большие окна по всей длине зала от потолка до подоконника, то есть можно рассчитывать на прекрасное естественное освещение в дневное время. В вашем распоряжении бетонные колонны, стена из старых дверей, кирпичный угол, состаренный паркет. Для любителей минимализма — самое то.

Light Studio







Фото: l-s.by

Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж Сколько: будние дни — 35 рублей в час, выходные и праздники — 40 рублей в час

Кстати говоря, «АртЛофт 59», Light Studio и Matrёshka — соседи, но вы сами заметили, что в новогоднем декоре у каждой студии свой облик. Если Matrёshka скорее передает атмосферу загородного коттеджа с камином, то Light Studio воссоздает интерьер типичной современной квартиры, которую просто и со вкусом украсили. Если захотите выдать студию за собственную жилплощадь, чтобы все подумали, что вы живете на широкую ногу, вряд ли кто-то уличит вас во лжи. Здесь тоже есть большие окна по всей длине зала, так что со светом в дневное время проблем быть не должно.

«Счастье»









Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж Сколько: будние — 40 рублей в час, выходные — 45 рублей в час

И еще одна студия по тому же адресу — ну, а что? В студии «Счастье» просторно, светло и атмосферно. Здесь тоже большие окна, натуральные материалы, теплые оттенки, живые растения, необычные предметы декора и игрушки для малышей. Плюс адрес легко запоминается.

Dreamstudio



Зал «Ретро». Фото: dreamstudio.by



Зал Loft. Фото: dreamstudio.by

Где: ул. Волгоградская, 8 (ст. м. «Московская»), 1-й этаж Сколько: будние дни — 30 рублей в час, пятница и выходные — 35 рублей в час

Компания Dreamstudio так подготовилась к этому Новому году. Ребята предлагают аж четыре интерьерных зала на выбор, особенно рождественскими получились вот эти два — с советским декором для хипстеров или же со строгим лофтом для эстетов. Вам что ближе? Как определитесь, бегом записываться — предсказываем серьезную занятость залов в декабре.

Moloko



Зал «Кристалл» с одной стороны. Фото: moloko-studio.by



Зал «Кристалл» с другой стороны. Фото: moloko-studio.by



Зал «Милена» с одной стороны. Фото: moloko-studio.by



Зал «Милена» с другой стороны. Фото: moloko-studio.by

Где: ул. Толбухина 4, 3 этаж Сколько: в любое время — 45 рублей в час

В студии Moloko в двух залах сконструировали сразу четыре интерьера. В одной части зала «Кристалл» — теплые пледы и камин, во второй — хрустальные люстры и холодная красота. Та же тема и с залом «Милена»: с одной стороны — уютный декор городской повседневности, с другой — детская локация в нежной гамме. То есть за те же деньги вы сможете унести с собой фото на фоне двух разных новогодних интерьеров. Выбирайте!

Eto Studio







Зал White Hall. Фото: vk.com/eto_studio

Где: пр-т Партизанский, 2/2, этаж 4, пом. 406 Сколько: будние дни — 40 рублей в час, выходные и праздники — 45 рублей в час

В этой студии вам предложат огромное светлое помещение в нежных тонах с большими окнами и очень европейским дизайном. Неплохая идея для семейной фотосессии.

Бонус. Студия White House возле Минска











Фото: fotostydia.by

Где: д. Тарасово, ул. Энергетиков, 3 Сколько: 50 рублей в час

Напоследок расскажем о лакшери-агроусадьбе за городом. После таких фотосессий действительно можно рассказывать знакомым, как вы провели каникулы в Америке или Канаде (а на деле съездили в деревню Тарасово на маршрутке номер 1270). Фотосессии здесь устраивают как на улице, возле яркой ретромашинки, так и в роскошных интерьерах. Кстати говоря, в усадьбе живут кролики, и с ними тоже можно будет сфотографироваться.

Псссс. Если с подарками для друзей и близких на Новый год совсем туго, можете подарить им сертификат на фотосет в рождественском декоре. Не благодарите!

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