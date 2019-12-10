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"У Лукашенко еще есть шанс поработать на предмет захвата Кремля"

11.12.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зачем Лукашенко пригласил в Минск российского премьера? Поможет ли эта встреча выйти из тупика в переговорах по "интеграции"?

"У Лукашенко еще есть шанс поработать на предмет захвата Кремля"
Александр Лукашенко позвонил Дмитрию Медведеву и договорился с ним о встрече по вопросам интеграции «где-то в предновогодние дни». По словам руководителя Беларуси, российский премьер с удовольствием согласился пообщаться.

«Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться», – сказал Лукашенко.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, зачем руководителю Беларуси понадобилось общаться с российским премьером, если он ведет переговоры напрямую с Путиным.

«Лукашенко уверен, что пересидит Путина – и он действительно пересидит его»


Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико сказал, что, по его мнению, дополнительные переговоры руководителей Беларуси и России выйти из тупика по вопросам интеграции не помогут.

«К серьезной политике это отношения уже не имеет. Путин за столько лет устал от Медведева и решил: пускай он катается. А Лукашенко, возможно, стало скучно. По-моему, при первых встречах Медведев его просто боялся. Лукашенко – директор совхоза, который может дать в морду (и не только трактористу), а Медведев – петурбургский мальчик, дискоман. Вот Лукашенко вновь захотел поговорить с ним», – считает Заико.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» считает, что угрозы белорусскому суверенитету со стороны России на данный момент нет.

«Те, кто предложил Путину варианты создания «крыши» в виде "союзного государства" для решения проблемы-2024, поняли, что этот вариант не работает. А раз так, то эта идея будет потихонечку угасать. В то же время Лукашенко удачно использовал молодых оппозиционеров, которые, по сути, поддержали его дальнейшее процветание на посту президента», – полагает Заико.

Он уверен, что в руководстве России нет никакой «антибелорусской» группы, о чем говорил Лукашенко.

«Это чушь. В российской элите есть нормальные, вменяемые люди, которые говорят: хватит с Лукашенко валять дурака, перестаньте давать деньги этому (как обычно говорит Трамп) плохому парню. Здравый смысл им подсказывает: вы тратите деньги, а вас держат за дураков», – отметил Заико.

По его мнению, для Кремля интеграция с Беларусью отошла на второй план после создания Евразийского экономического союза.

«Развивается Евразийская интеграция, там бедный Пашинян сидит и сходит с ума от озвучиваемых предложений. Зачем же выделять среди всех двух друзей и создавать внутри интеграции еще полноценное союзное государство?», – сказал руководитель аналитического центра «Стратегия».


По мнению Заико, на политическую интеграцию руководитель Беларуси идти не собирается, а хочет получать только экономические субсидии.

«Думаю, Лукашенко уверен, что пересидит Путина – и он действительно пересидит его. Поэтому было предсказуемо, что при переговорах он сделает негативный ход по поводу политической интеграции. У него есть еще шанс поработать на предмет захвата Кремля», – пролагает Заико.

«В Минске захотели переговорить с Медведевым, чтобы успеть решить проблемные вопросы к концу года»


Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко еще надеется достичь договоренностей с российским руководством до конца уходящего года.

«Ход по инициативе встречи с Медведевым можно назвать интересным. Лукашенко проявляет определенную гибкость в переговорах: нужно договариваться, а не смотреть на чины. Думаю, Медведеву полномочия на переговоры дал Путин – без его команды в правительстве никто и полшага не сделает», – сказал Желиба.

Логику инициативы руководства Беларуси экономист объяснил так:

«Все-таки премьер-министр – это, как говорят в народе, человек на хозяйстве. Он может знать детали и нюансы в экономиках и взаимоотношениях двух стран даже лучше, чем Путин. Видимо, чтобы успеть к концу года решить проблемные вопросы, в Минске захотели подключить к подготовке высокого российского чиновника в виде премьер-министра».


Недавно российский премьер заявил, что интеграция уменьшит суверенные полномочия двух стран, но бояться этого не нужно, потому что полностью поступаться суверенитетом не придется. Лукашенко в свою очередь отметил, что в окружении Путина есть антибелорусские силы, которые оказывают на него давление.

Мог ли руководитель страны подразумевать Медведева? В таком случае было бы логично, что он хочет усмирить пыл оппонента.

«Не думаю. В России есть разного рода круги, которые лоббируют свои интересы и считают Беларусь нахлебницей. Таких людей в России много – и высокого ранга, в том числе. Но на то и фигуры президента и премьера, чтобы учитывать все мнения, но при этом иметь и свое», – сказал экономист.
 
Теги: Минск
 
 
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Зачем Лукашенко пригласил в Минск российского премьера? Поможет ли эта встреча выйти из тупика в переговорах по "интеграции"?
 
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