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Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении

11.12.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евросоюз признал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стране предстоит много работать, чтобы подойти под установленные критерии – говорится в документе, размещенном на сайте Совета ЕС.

Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении

Кроме этого, в Брюсселе обратили внимание на экономическую ситуацию в стране. По мнению Совета, Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, однако все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики. Чтобы попасть в ЕС, страна должна значительно активизироваться.

Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении

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Евросоюз признал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стране предстоит много работать, чтобы...
 
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