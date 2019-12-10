﻿ Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе. 21.by
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Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

11.12.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Во время недавнего в Минск заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Наталья Канем попросила Беларусь выступить своеобразным центром обучения для других государств – членов ООН в вопросах социальной адаптации инвалидов.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это тоже для нас приятный момент, но это еще и дополнительный стимулирующий фактор – нам не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать эти элементы для того, чтобы эта часть общества (у нас насчитывается более 500 тысяч человек) была активно вовлечена во все процессы, которые есть. И они тоже развивали нашу страну и обустраивали жизнь, чтобы она была лучше, комфортней, уютней.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

В вопросе социальной адаптации опыт Лепельского района – передовой. Здесь находится пока единственный в стране Центр социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов. Построили его благодаря поддержке государства и немецких спонсоров. Посещать учреждение могут не только полсотни особенных взрослых жителей района, но еще и дети.

Дважды в неделю воспитанники местного коррекционно-развивающего центра занимаются здесь физкультурой и музыкой. Отсутствие возрастного ценза позволяет маленьким лепельчанам проще адаптироваться ко взрослой жизни.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Люди в материале: Игорь Петришенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал...
 
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