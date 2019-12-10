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Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Во время недавнего в Минск заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Наталья Канем попросила Беларусь выступить своеобразным центром обучения для других государств – членов ООН в вопросах социальной адаптации инвалидов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В вопросе социальной адаптации опыт Лепельского района – передовой. Здесь находится пока единственный в стране Центр социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов. Построили его благодаря поддержке государства и немецких спонсоров. Посещать учреждение могут не только полсотни особенных взрослых жителей района, но еще и дети.
Дважды в неделю воспитанники местного коррекционно-развивающего центра занимаются здесь физкультурой и музыкой. Отсутствие возрастного ценза позволяет маленьким лепельчанам проще адаптироваться ко взрослой жизни.
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Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе
Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал...
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