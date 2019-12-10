Чего ждать горецким детям на Новый год

Источник материала: Горецкий вестник

Какие подарки получат на Новый год дети Горецкого района? Начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев рассказал о благотворительной акции «Наши дети».







«Разработан масштабный план. Запланированы выставки, утренники, благотворительные елки, праздничные программы на Центральной площади, — сказал Владимир Лебедев. — В амфитеатре будут организованы елки для детей-сирот и воспитанников ЦКРОиР. Пациентов детского отделения районной больницы посетят Дед Мороз и Снегурочка. Запланировано мероприятие для победителей олимпиадного движения, спортивных соревнований и творческих конкурсов с участием главы района».

По словам Лебедева, уже закуплены сладкие подарки для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов. Скоро в учреждениях образования пройдут первые утренники.

Особое внимание во время благотворительной акции уделяют ребятам из детских домов и приютов, приемных, опекунских и малообеспеченных семей. За каждой такой семьей и детдомом закреплены организации и предприятия.

Валерия Дроздовская