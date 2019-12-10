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Ей 65 лет, но люди дают 30. А как выглядела Кристи Бринкли в свои 25?
Источник материала: СТВ
Кристи Бринкли выглядит на 25 лет. Нередко так говорят, когда сравнивают американскую актрису и фотомодель с её более молодыми коллегами. Однако все ли помнят, как на самом деле выглядела Бринкли, когда ей было 25 лет?
Один из пользователей Reddit раскрыл эту тайну,
В комментариях появилось мнение, что на снимке Кристи 15 лет. Так что эффект «выглядит вдвое моложе своего возраста», похоже, действовал на артистку с самого детства.
Кстати, ранее Бринкли рассказывала, что возраст всего лишь цифра.
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Кристи Бринкли выглядит на 25 лет. Нередко так говорят, когда сравнивают американскую актрису и фотомодель с её более молодыми коллегами. Однако все ли помнят, как...
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