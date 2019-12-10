Ей 65 лет, но люди дают 30. А как выглядела Кристи Бринкли в свои 25?

Источник материала: СТВ

Кристи Бринкли выглядит на 25 лет. Нередко так говорят, когда сравнивают американскую актрису и фотомодель с её более молодыми коллегами. Однако все ли помнят, как на самом деле выглядела Бринкли, когда ей было 25 лет?

Один из пользователей Reddit раскрыл эту тайну, показав фотографию актрисы за 1979 год.

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет



Фото: reddit.com/user/HellsJuggernaut

В комментариях появилось мнение, что на снимке Кристи 15 лет. Так что эффект «выглядит вдвое моложе своего возраста», похоже, действовал на артистку с самого детства.

Кстати, ранее Бринкли рассказывала, что возраст всего лишь цифра.