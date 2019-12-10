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“Беларусь лучше”. Оппозиция определилась с форматом акции в защиту независимости

11.12.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске оппозиция обсудила формат будущей акции в защиту независимости, планируемой на 20 декабря, и долгосрочную стратегию на 2020 год.

“Беларусь лучше”. Оппозиция определилась с форматом акции в защиту независимости
11 декабря в минском офисе Белорусской социал-демократической партии (Грамада) собрались 30-40 активистов - представителей почти всех оппозиционных партий и движений, а также беспартийные общественные деятели. 

О резульаттах встречи “Белорусскому партизану” рассказал сопредседатель БХД Павел Севринец:

- Акция запланирована на 20 декабря, в 20 часов на Октябрьской площади Минска.
Договорились не мешать, если на акцию придут люди с красно-зелеными флагами и официальной символикой. Договорились обратиться к государственным структурам, включая БРСМ, ФПБ, с призывом защищать независимость. 

Поддержали обращение депутатов Верховного Совета (Пазьняка, Антончика, Беленького, Лебедько, других) о защите независимости.

Поддержали идею проводить акции в регионах.

14 декабря состоится закрытая организационная встреча по акции. 16 декабря состоится пресс-конференция, посвященая планируемой акции по защите независимости. 18 декабря будет еще одно широкое заседание.

Кроме того, мы решили запустить кампанию “Беларусь лучше” – каждый месяц выкладывать в публичное пространство 30 фактов, почему Беларусь лучше России.


По закону заявка на массовое мероприятие подается за 15 дней до ее проведения – мы уже опоздали, мы можем подать только уведомление. В субботу мы решим, стоит ли это делать. 

Акция пройдет под логзунгами “Нет интеграции” и “Защитим независимость”, “Беларусь лучше”. Пока мы не выбирали один лозунг, но спектр предложений я озвучил.

Угроза со стороны России после неподписания интеграционных карт не уменьшилась. А реакция общества развивается по нарастающей, - пояснил Павел Северинец.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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В Минске оппозиция обсудила формат будущей акции в защиту независимости, планируемой на 20 декабря, и долгосрочную стратегию на 2020 год.
 
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