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Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады
11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В спорткомплексе БГСХА прошли соревнования по волейболу среди команд холдингов, объединений, организаций и руководителей АПК.
В финал вышли команды Горецкого, Чаусского и Мстиславского районов. Они отправятся на областную зимнюю спартакиаду среди сельских районов области. Об этом сообщила главный бухгалтер РК профсоюза работников АПК Алла Шекунова.
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В спорткомплексе БГСХА прошли соревнования по волейболу среди команд холдингов, объединений, организаций и руководителей АПК. В финал вышли команды...
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