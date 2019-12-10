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Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В спорткомплексе БГСХА прошли соревнования по волейболу среди команд холдингов, объединений, организаций и руководителей АПК.

 

Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

 

Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

 

Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

 

В финал вышли команды Горецкого, Чаусского и Мстиславского районов. Они отправятся на областную зимнюю спартакиаду среди сельских районов области.  Об этом сообщила главный бухгалтер РК профсоюза работников АПК Алла Шекунова.

 

Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

 

Команда Горецкого района по волейболу попала в финал областной спартакиады

 


 
 
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  В спорткомплексе БГСХА прошли соревнования по волейболу среди команд холдингов, объединений, организаций и руководителей АПК.         В финал вышли команды...
 
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