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Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

11.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

До нового года всего ничего, и в этот период покупка нового авто становится особенно выгодной. Как грамотно купить новую машину, что спросить у дилера и какой из автокредитов предпочесть?

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Как и в любой задаче, при покупке нового гарантийного автомобиля у официального дилера всегда важны исходные данные и ее условия. Покупка новой машины в преддверии нового года прежде всего привлекает желанием и готовностью автодилеров предлагать своим потенциальным покупателям особо выгодные условия приобретения новых автомобилей.

Основной аргумент в рекламе – скидки, размеры которых порой весьма значительны. При этом покупателю не стоит забывать, что скидка – величина относительная. Говоря простым языком, в 99% случаев серьезные суммы скидок предлагаются на дорогие автомобили в максимальных или близких к максимальным, комплектациях.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Еще один весомый аргумент для покупателя - выкуп его прежнего автомобиля в зачет стоимости новой машины, так называемый трейд-ин. Прием уже не новый, но популярный и, в теории, по-настоящему выгодный для покупателей, которые не желают или не имеют возможности самостоятельно продать свой автомобиль с пробегом. Но и тут тоже не без нюансов, так как здесь очень важно, сколько клиент получит за свое подержанное авто.

Ну и наконец, нельзя не упомянуть об автокредитах, без привлечения которых, по разным оценкам, сегодня совершается лишь 15-20% сделок по купле-продаже новых машин. В этой сфере при, казалось бы, схожих исходных условиях автокредитования, «привязанных» к ставке рефинансирования, как оказалось, тоже есть пространство для маневра, где главными аргументами выступают льготные ставки, отсутствие необходимости в авансовом платеже и, собственно, сроки кредитования, непосредственным образом влияющие на размер обязательных ежемесячных выплат банку.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Попробуем во всем этом разобраться, взяв в качестве примера не машину из мечты, а вполне реальный автомобиль, который, как показывают данные Белорусской автомобильной ассоциации, не первый год пользуется устойчивым спросом у покупателей в наших широтах – компактный и неприхотливый кроссовер Renault Sandero Stepway. К слову, в Беларуси этот автомобиль уже приобрели более 13 тысяч покупателей.

Свои основные достоинства, за которые этот автомобиль выбирают и любят покупатели: дорожный просвет в 205 мм, надежные двигатели и трансмиссии в сочетании со стальной защитой моторного отсека и функциональным пластиковым обвесом по периметру кузова, Sandero Stepway предлагает даже в самых доступных комплектациях. Цены на них по прайсу начинаются с 24 600 рублей, но уже здесь дилер указывает и куда более привлекательную цифру в 23 600 рублей, поясняя что это «Цена с учетом спецпредложения».

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

С учетом того, что в Renault Sandero Stepway Life в дополнение к перечисленным выше достоинствам за эти деньги предлагаются: кондиционер, круиз-контроль, противотуманные фары, обогрев передних сидений, аудиосистема и бортовой компьютер, повышенный интерес покупателей к модели вполне обоснован и понятен.

Остается лишь выяснить, каковы условия спецпредложения с ценой в 23 600 рублей, и можно ли приобрести Renault еще более выгодно. У дилеров французской марки наверняка найдутся дополнительные аргументы для реальных покупателей, нужно лишь посетить ближайший салон и обозначить свои намерения.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Компактный кроссовер Renault Sandero Stepway Life c 1,6-литровым мотором K7M у любого из официальных дилеров Renault в Беларуси сейчас действительно можно приобрести за 23 600 рублей. Причем это реальные машины, которые есть на складах у дилеров по всей стране.

Еще один момент, достойный упоминания, то, что спецпредложения по ценам действуют и в случае покупки машины за собственные средства, и в случае льготного автокредита с 50% авансом, ставка по которому в первые 12 месяцев всего 4,4% годовых, и в варианте, когда кредит берется без аванса, но уже и без льготного периода кредитования.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Также нагрузку на собственный кошелек покупатель нового Renault может уменьшить, воспользовавшись услугой по сдаче своей прежней машины в зачет. Это стало возможным, благодаря наличию программы дополнительной поддержки по трейд-ин. У соседей в РФ она действует уже достаточно давно. Теперь же схожие бонусы стали доступны и белорусским покупателям новых Renault.

В случае с Sandero Stepway такой клиент может рассчитывать на уменьшение дельты в цене между подержанным и новым автомобилем в районе 1 000 рублей. При этом у него отпадает необходимость самостоятельно заниматься реализацией прежней машины с пробегом. Например, в случае с машиной, которую дилер оценил в 12 700, клиент получает еще упомянутую 1 000 к этой цене. В итоге для покупки новой машины за 23 600 рублей из собственных средств ему нужно доплатить лишь 9 900 рублей.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Если же Renault Sandero Stepway претендует на роль первого автомобиля, либо прежняя машина продана еще до визита к дилеру, снизить нагрузку на кошелек без дополнительной поддержки по трейд-ин можно, воспользовавшись автокредитованием.

Как уже упоминалось выше, наличие аванса в размере 50% от стоимости нового Sandero Stepway Life – 11 800 рублей, недостающую сумму можно взять в кредит под 4,4 % с льготным периодом кредитования на 12 месяцев. В итоге в первый год банку ежемесячно нужно будет выплачивать лишь 122 рубля, а в последующие месяцы 170 рублей. При этом никто не запрещает закрывать автокредит более весомыми суммами, сокращая тем самым основной долг и выплаты по процентам либо сроки кредитования.

Руководство по покупке нового автомобиля в предновогодние недели

Еще один очень популярный у покупателей вариант приобретения нового автомобиля – сдача прежней машины в зачет в сочетании с льготным автокредитом. В этом случае также предусмотрены и дополнительная поддержка по трейд-ин, и льготная ставка по кредиту, делающие покупку нового Renault Sandero Stepway Life за 23 600 еще более привлекательной.

Стоимость прежнего авто зачитывается дилером в качестве авансового платежа. К нему добавляется сумма дополнительной поддержки по трейд-ин. По итогу сокращается размер кредита, и, как следствие, размер обязательных ежемесячных выплат банку. В случае с подержанной машиной, принятой дилером за 12 700 рублей и дополнительной поддержки по трейд-ин, выплаты по кредиту с льготной ставкой в 4,4% для первого года кредитования составят лишь 102 рубля/месяц, для последующих периодов 142 рубля/месяц.

Более подробную информацию о выгодных новогодних предложениях, дополнительной поддержке по трейд-ин и льготном кредитовании покупки новых Renault можно получить в ближайшем дилерском центре Renault в Беларуси.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Сергей Полянский
Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.

 
 
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До нового года всего ничего, и в этот период покупка нового авто становится особенно выгодной. Как грамотно купить новую машину, что спросить у дилера и какой из...
 
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