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«Человеком года» по версии журнала Time стала 16-летняя Грета Тунберг

11.12.2019 16:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Человеком года» по версии журнала Time стала 16-летняя Грета Тунберг
AMBER BRACKEN / Reuters

Журнал Time признал «Человеком года» 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг. Ее фото украло обложку последнего номера издания.

«Человеком года» по версии журнала Time стала 16-летняя Грета Тунберг Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг стала известной чуть более года назад, когда впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Спустя время ее протест поддержали около 4 млн человек по всему миру.

Особую известность школьница приобрела в сентябре 2019 года после выступления на Климатическом саммите в ООН. «Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» – заявила девушка участникам встречи. После этого Грета Тунберг стала негласным символом экопротеста.

Отметим, что это не первое признание шведской экоактивистки. Ранее ее номинировали на Нобелевскую премию мира, а также провозгласили Женщиной года в Швеции.

 
 
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Всемирно известной шведская школьница стала после эмоционального выступления на Климатическом саммите в ООН в сентябре 2019 года.
 
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