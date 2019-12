«Человеком года» по версии журнала Time стала 16-летняя Грета Тунберг

Журнал Time признал «Человеком года» 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг. Ее фото украло обложку последнего номера издания.

Грета Тунберг стала известной чуть более года назад, когда впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Спустя время ее протест поддержали около 4 млн человек по всему миру.

Особую известность школьница приобрела в сентябре 2019 года после выступления на Климатическом саммите в ООН. «Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» – заявила девушка участникам встречи. После этого Грета Тунберг стала негласным символом экопротеста.

Отметим, что это не первое признание шведской экоактивистки. Ранее ее номинировали на Нобелевскую премию мира, а также провозгласили Женщиной года в Швеции.