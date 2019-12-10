|
«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их председателей.
В выступлениях депутаты, претендовавшие на кресло куратора направления, расставили акценты будущей работы.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)