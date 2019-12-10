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«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

11.12.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их председателей.

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

В выступлениях депутаты, претендовавшие на кресло куратора направления, расставили акценты будущей работы.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть определенные стратегические задачи в совершенствовании законодательства и дальнейшем развитии нашей национальной правовой базы. Конечно, они соответствуют и мировым трендам. Естественно, у нас есть запросы наших простых граждан. То есть это очень разносторонняя деятельность.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

Люди в материале: Светлана Любецкая
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их...
 
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