Что чаще всего искали белорусы в интернете в 2019 году

Источник материала: Новости Волковыска

Международная корпорация Google представила самые популярные запросы белорусов в 2019 году. Интернет-пользователи активнее всего искали информацию о Юлии Началовой, Анастасии Заворотнюк и сериале «Игре престолов».

Топ-10 самых популярных запросов у интернет-пользователей Беларуси

Юлия Началова Заворотнюк Игра престолов 8 сезон Евровидение 2019 Зеленский Децл Перепись бел ИП Пирогова Чернобыль Европейские игры

Самым популярным у беларусов в 2019 году оказался поисковый запрос Юлия Началова, скончавшаяся в этом году в возрасте 38 лет.

На втором месте расположилась Анастасия Заворотнюк, которая попала в реанимацию в сентябре, что вызвало множество фейковых новостей.

Третьим по популярности был запрос о восьмом и последнем сезоне сериала «Игра престолов», который вышел весной. Следующим идет запрос о «Евровидении-2019», в котором от нашей страны участвовала юная певица Zena.

Также белорусы активно интересовались статьями, связанными с новоизбранным президентом Украины – Владимиром Зеленским, который был актером, а стал в апреле президентом Украины.

На шестом месте – запрос о российском рэпере Децле. В феврале он умер от остановки сердца в возрасте 35 лет.

Из социальных явлений в топ-10 попала только прошедшая в этом году перепись населения: беларусы гуглили сайт «перепись.бел» – запрос оказался седьмым по частоте.

Также беларусы часто искали сериалы «ИП Пирогова» и «Чернобыль». На десятой строчке почетно оказались Европейские игры.

Полные рейтинги Google для Беларуси





В 2019 году среди фильмов белорусы чаще всего искали "Мстители. Финал", "Джокер" и "Однажды в Голливуде".

Среди ТВ-шоу белорусы интересовались за «Евровидением-2019», далее идут «План Б» и «Битва экстрасенсов. 20 сезон».

В категории «покупка года» белорусы больше всего хотели купить вентилятор, авто в Германии, а затем кондиционер.