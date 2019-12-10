Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 11 декабря 2019 года, Александр Лукашенко освободил Михаила Русого от должности помощника президента – инспектора по Могилевской области. Соответствующий указ глава государства уже подписал, сообщили в его Администрации.

Александр Лукашенко подписал указ о переходе Русого с поста помощника Президента на выборную должность. Он стал членом Совета Республики Национального собрания 7-го созыва.

Как сообщалось ранее, кроме Русого Лукашенко направил в парламент Наталью Кочанову, Сергея Рачкова и Анатолия Исаченко.

В Совете Республики Русый избран председателем постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.

В 2019 году Александр Лукашенко уволил Михаила Русый после посещения фермы в Шкловском районе и направил его помощником в Могилевскую область.

Русый был назначен помощником президента Беларуси – инспектором по Могилевской области 1 апреля 2019 года. В конце марта он был отправлен в отставку с поста вице-премьера, который занимал с апреля 2012 года.